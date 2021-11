Le fond de teint bleu, ce produit surprenant qui peut faire la différence

Après les correcteurs verts, oranges et jaunes, c’est au tour du fond de teint bleu de sortir de la catégorie des « produits étranges et non identifiés » pour devenir d’utilité publique.

Le problème avec les produits de teint, c’est qu’ils sont relativement difficiles à choisir. Sérieusement, qui n’a jamais vécu ce moment de solitude ultime quand, après avoir passé plusieurs loooongues minutes chez Sephora à essayer toutes les nuances de fond de teint, la teinte choisie ne correspond finalement pas à notre carnation naturelle une fois exposée à la lumière naturelle ?

Le souci, c’est que ça nous fait consommer plus et gaspiller plus aussi.

Pour y remédier, une tiktokeuse du nom de Rose Siard a mis en avant l’utilité d’un produit jusqu’alors utilisé seulement par les makeup artists et les expertes de la beauté : le fond de teint bleu. Vous savez, ce truc que l’on retrouve souvent au rayon « bonnes affaires » des boutiques spécialisées et qu’on regarde toutes un peu dubitatives en se demandant quelle est son utilité… Eh bien on l’a finalement trouvée !

Il se trouve que cette base bleue permet de corriger une couleur de fond de teint ou de correcteur qui serait trop chaude ou trop jaune. Le bleu étant une nuance froide, il nous offre la possibilité de faire matcher un produit que l’on aurait acheté l’été, par exemple, à notre carnation d’hiver. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses.

Mais comment ça marche ?

Si vous vous apercevez que votre fond de teint ne correspond pas à votre carnation, mélangez-en un peu au correcteur de pigments bleu sur le dos de votre main. Immédiatement, vous allez constater que cette couleur va annuler les nuances chaudes de votre produit de teint pour le rendre plus froid.

Évidemment, il faut savoir doser car utiliser trop de fond de teint bleu aura tendance à blanchir le produit et vous donner l’air blafard. Une noisette suffit, donc ! Mais n’hésitez pas à en rajouter si vous constatez que votre fond de teint n’est toujours pas assez proche de votre carnation.

Pourquoi le bleu ?

Parce que cette couleur se trouve juste en face du jaune et de l’orange sur le cercle chromatique. Celui-ci permet à la fois de trouver une harmonie entre les couleurs mais aussi de définir les nuances opposées qu’elles soient plutôt froides ou chaudes.

Une science que l’univers de la beauté a choisi d’utiliser afin de pouvoir nous rendre service, notamment avec les produits inhérents au teint et à toute ses complexités. Alors autant en profiter !

Fond de teint bleu, L.A. Girls, 10,25€

Crédits de l’image de une : @roseandben