Le film Joker 2 risque-t-il d’être une comédie musicale avec Lady Gaga ?

Une semaine après la confirmation de ce second opus, on en sait plus sur la suite de Joker…qui pourrait être une comédie musicale avec Lady Gaga !

Il y a une semaine, Todd Phillips ravivait la flamme Joker en publiant sur son compte Instagram une photo de Joaquin Phoenix lisant le script de Joker 2. Le réalisateur du film phénomène de DC Comics dévoilait aussi le titre de ce second épisode, intitulé Folie à Deux.

Pas de Joaquin Phoenix, mais une Lady Gaga ?

À peine une semaine plus tard, The Hollywood Reporter a révélé de nouvelles informations qui ont de quoi de surprendre. La première confirme que Lady Gaga est en négociations avec Warner Bros pour rejoindre le casting. Son nom serait ainsi évoqué pour incarner Harley Quinn.

Le journal américain a en revanche calmé les ardeurs des fans de Phoenix en expliquant qu’à l’heure actuelle, aucun contrat n’a été conclu entre le visage de Joker en 2019 et Warner Bros. Ainsi, d’un point de vue légal, il n’est pas certain que l’acteur du premier opus soit présent dans la suite (bien que cela soit fort probable).

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. TM & © DC Comics / Niko Tavernise

Une comédie musicale ?

Pour l’instant, on ignore tout de l’intrigue et de la forme de Joker 2 : Folie à Deux. Mais de nombreuses spéculations ont émergé à partir de ce titre énigmatique. Parmi elle, on a entendu que ce second opus se concentrerait sur le duo Joker – Harley Quinn.

Or, The Hollywood Reporter a fait état d’une nouvelle rumeur en annonçant que selon certaines sources, Joker 2 serait…une comédie musicale. Après tout, force est de constater qu’avec Lady Gaga au casting et Todd Philipps à la réalisation (qui est aussi le producteur de A Star is Born, film dans lequel Gaga tient le rôle titre), on est dans le thème. De plus, Bradley Cooper, le compagnon d’affiche de Gaga est également le producteur du premier Joker.

Enfin, si ce choix de mise en scène étonne, il peut aussi sembler assez cohérent avec le tempérament imprévisible et exubérant des deux (ou des quatre ?) personnages. Comme le Joker et Harley Quinn, Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont aussi talentueux que pleins de surprises !

© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC / Neal Preston

Crédit Image à la Une : © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. TM & © DC Comics / Niko Tavernise / © Prashant Gupta/FX