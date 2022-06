Joker 2 est en route avec Joaquin Phoenix et un titre mystérieux !

Todd Philipps, le réalisateur de Joker, nous gâte : il confirme la mis en route de la suite et glisse dans le paquet cadeau le titre du film et une photo de Joaquin Phoenix lisant le script.

En 2019, le Joker de Todd Philipps a constitué un phénomène exceptionnel dans le monde du cinéma et de la culture pop. Outre les débats majeurs qu’il a suscités, le film a engrangé plus d’un milliard de dollars à travers le monde et a été nommé dans pas moins de 12 catégories aux Oscars dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Quant à Joaquin Phoenix, il a remporté l’Oscar amplement mérité du meilleur acteur pour son interprétation virtuose et ultra incarnée d’Arthur Fleck.

La suite est en route et, ouf, Joaquin Phoenix est de la partie

En juin 2022, Todd Philipps a mis fin au suspens qui planait autour de la suite de Joker en l’annonçant officiellement grâce à deux photos publiées sur son compte Instagram. Elles fourmillent d’informations précieuses : sur la première, on découvre le titre du nouveau film, Folie à deux et on apprend que comme pour le premier opus, Scott Silver assistera le réalisateur dans l’écriture du scénario. Sur la seconde, en noir et blanc, Joaquin Phoenix himself lit le scénario, clope au bec. On a tellement hâte.

Un titre énigmatique qui sert d’indice sur l’intrigue du film ?

Pour le moment, on ne sait rien de l’intrigue de Joker, Folie à Deux, mais à y regarder de plus près, on se rend compte qu’on a peut-être déjà de quoi faire avec un titre aussi mystérieux.

Parce qu’en fait, ça veut dire quoi, « Folie à Deux » ? Il s’agit d’un phénomène psychiatrique rare au cours duquel la folie d’une personne se propage à une autre. Toutes deux présentent alors les mêmes symptômes, ce qui explique d’ailleurs pourquoi la Folie à Deux est également appelée « psychose partagée ». Autant dire qu’il semble qu’on tienne non seulement le programme du film, mais aussi que ce dernier a l’air passionnant. Comment Arthur Fleck, cet antihéros caractérisé par une solitude inhumaine pourrait-il faire partie d’un duo ? Et surtout, on veut savoir : qui sera le ou la deuxième protagoniste ?

Les interprétations et les débats fusent sur Internet. Le journal américain Variety a par exemple envisagé deux pistes :

Le titre pourrait faire référence à la façon dont la méchanceté d’Arthur est largement adoptée par Gotham City dans le premier film, mais cela pourrait également suggérer que la suite de Phillips apportera sa propre interprétation du principal (et, vraiment, de l’unique) partenaire de Joker dans la vie, le crime et la folie, Harley Quinn.

À l’inverse, pour le magazine Polygon, la suite de Joker pourrait suivre le chemin emprunté par le premier vers une exploration des secrets de famille d’Arthur et notamment du mystère autour de son père. Cette « Folie à Deux » si intrigante désignerait alors un lien double, fondé autour de la psychose et de la famille.

