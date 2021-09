Le dérangeant Esther s’offre un préquel, pour encore plus de malaise

Esther, c’est le film d’horreur particulièrement étrange qui vous a fait transpirer en 2009. Vous pensiez en avoir fini avec la petite fille machiavélique ? Que nenni, un préquel débarque !

Alerte spoilers Attention, cet article spoile le film Esther de 2009.

En 2009, Jaume Collet-Serra, dont le tout dernier film Jungle Cruise est actuellement à l’affiche, nous a mises particulièrement mal à l’aise devant son film d’horreur Esther.

Et pour cause, cette fiction écrite par David Leslie Johnson-McGoldrick et Alex Mace racontait l’histoire sordide de John et Kate, un couple au bord de la crise qui décidait d’adopter une petite fille.

Rien de terrifiant pour l’instant. Oui mais rappelez-vous, cette petite fille était en fait une femme bien adulte qui nourrissait de sombres projets pour ses « parents adoptifs »…

Douze ans après ce joli succès (80 millions de dollars de recettes pour 20 millions de dollars de budget), les portes de l’enfer s’apprêtent à réouvrir !

Orphan: First Kill, le préquel d’Esther

Première surprise, c’est bien Isabelle Fuhrman (aujourd’hui âgée de 24 ans) qui reprendra le rôle d’Esther, ou plutôt de Leena Klammer, 11 ans après avoir incarné la « petite fille » pour la première fois.

Plutôt étonnant si l’on considère qu’elle est de nouveau censé se glisser dans la peau d’une enfant, mais bon, Hollywood nous a habituées à tout !

Cette fois-ci réalisé par William Brent Bell, déjà derrière le réussi The Boy, et scénarisé par David Coggeshall, Orphan: First Kill fera un bon dans le passé et suivra l’évasion de Leena Klammer de son hôpital psychiatrique en Estonie jusqu‘aux États-Unis où elle se fait passer pour la fille disparue d’une riche famille.

Pour l’heure, Orphan: First Kill est en cours de post-production et n’a donc pas encore de bande-annonce. D’après le magazine cinéma The Hollywood Reporter, Paramount vient d’acquérir les droits du film qui devrait sortir en 2022.

Reste à savoir par quels moyens les maquilleurs engagés pour le film réussiront à rajeunir drastiquement l’actrice Isabelle Fuhrman pour qu’elle soit crédible dans son rôle de petite fille…

À lire aussi : Pardonnez-nous le jeu de mots, mais la série On the Verge nous traverse sans nous pénétrer

1