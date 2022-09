Le député LFI Adrien Quatennens visé par une main courante pour violences contre son épouse

La Nupes encore ébranlée par une affaire de violences sexistes et sexuelles ? Le député Adrien Quatennens est visé par une main courante et pourtant Le Canard Enchaîné, qui révèle l’affaire, juge bon de s’en prendre… à Sandrine Rousseau.

Le Canard Enchaîné a révélé ce mercredi qu’Adrien Quatennens, député Nupes-La France Insoumise du Nord, fait l’objet d’une main courante. Il aurait commis des violences à l’égard de son épouse.

À la veille de la publication du journal, Adrien et Céline Quatennens ont pris les devants et publié un communiqué commun pour réagir à l’article du média et expliquer que leur situation relève d’un divorce conflictuel. Tous deux rappellent par ailleurs avoir souhaité que l’affaire ne soit pas ébruitée dans les médias.

Selon BFM, la main courante a été déposée le 7 septembre 2022 et plusieurs épisodes de violences auraient eu lieu. Le parquet n’a pas confirmé l’ouverture d’une enquête.

L’avocate d’Adrien Quatennens, Jade Dousselin, a déploré sur Twitter qu’ « une main courante relevant de la vie privée de son couple ait pu faire l’objet d’une diffusion publique contre la volonté expresse et exprimée de son épouse auprès des autorités. »

« Cette nouvelle affaire ne peut que provoquer un tremblement de terre », a commenté un député auprès de l’hebdomadaire satirique. Adrien Quatennens fait partie des parlementaires LFI les plus en vue aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Après les révélations sur le journaliste Taha Bouhafs, alors candidat aux législatives, puis celles sur Éric Coquerel en juillet, la Nupes est donc de nouveau secouée par une affaire de violences faites aux femmes.

Les insinuations sexistes du Canard Enchaîné contre Sandrine Rousseau

Ce qui interpelle, c’est aussi le traitement médiatique du Canard Enchaîné dans cette affaire. La chute de l’article ne concerne ni Adrien Quatennens, ni même la Nupes dans son ensemble… mais une autre députée : Sandrine Rousseau.

« Tout est donc bien qui finit bien. Et Sandrine Rousseau va sûrement applaudir. »

Un tacle dont on peut questionner l’utilité.

Pour quelle raison glisser un sous-entendu sur un potentiel empressement à s’enthousiasmer de l’affaire à l’encontre d’une élue engagée de longue date contre les violences sexistes et sexuelles… si ce n’est par misogynie, tout simplement ?

C’est la conseillère de Paris Raphaëlle Rémy-Leleu qui analyse justement cette volonté du Canard Enchaîné de s’en prendre de façon à peine déguisée à Sandrine Rousseau :

Raphaëlle Rémy-Leleu (Twitter)

« On me dira c’est le Canard, c’est de l’humour grinçant etc. Mais c’est un choix très politique de renvoyer à une femme les violences qui auraient été commises par un homme », ajoute-t-elle plus loin.

Compagne, ex-compagne, sœur, collègue… les femmes quand elles sont proches d’un agresseur présumé se retrouvent très souvent ciblées par des critiques voire identifiées comme responsables, comme nous le montrions dans ce décryptage.

Et même quand celle-ci est déjà visée en permanence par des attaques misogynes, systématiquement raillée et cyberharcelée dès qu’elle prend la parole, elle n’y échappe pas.

À lire aussi : Aucun parti politique ne récolte la confiance des Français en matière de lutte contre les violences faites aux femmes

Crédit photo : Capture