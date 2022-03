Et si on taxait les hommes qui n’en foutent pas une ? La proposition de Sandrine Rousseau fait vivement réagir

Invitée de notre live La présidentielle selon Madmoizelle, Sandrine Rousseau a glissé au détour de notre interview l’idée de créer un délit de non-partage des tâches ménagères. Provocation pour mettre le sujet sur la table, ou proposition très sérieuse ? Les réactions n’ont pas tardé…

Radicale ? Contre-productive ? L’idée de Sandrine Rousseau fait son petit effet.

« Personnellement, j’irais même plus loin », a avancé celle qui brigue désormais un siège de députée lors de notre interview sur Twitch ce lundi 21 mars, alors que nous évoquions avec elle la question du congé parentalité et du partage des tâches au sein du couple :

« Je pense qu’il y a une question autour de l’absence de partage des tâches domestiques, puisque ça fait depuis les années 70 qu’on ne progresse quasiment pas. Alors les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu’elles réalisent mais les hommes n’augmentent pas la leur, depuis les années 70, ils l’ont augmenté de quatorze minutes. Je voudrais qu’il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu’on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l’égalité sur le partage, on n’y arrivera pas. Ceci dit, ce n’est que moi, donc ne vous affolez pas ! »

Une mesure qui n’apparaît pas dans le programme EELV

Eh oui : ne faisant plus partie de l’équipe de Yannick Jadot depuis début mars, Sandrine Rousseau porte cette idée de délit de non-partage des tâches domestiques de son côté. Elle n’apparait pas dans le programme du candidat.

Aux grands maux, les grands remèdes, en somme ? Sa proposition fait en tout cas beaucoup réagir depuis hier – et c’était probablement un peu le but – l’ex candidate à la primaire écologiste étant plutôt coutumière des saillies virales sur Twitter.

Reprise par l’humoriste Alex Vizorek sur France 5 ou bien par le site d’extrême-droite Valeurs Actuelles, l’idée de faire un délit pour pénaliser les hommes qui n’en foutent pas une est raillée de toute part.

On aurait préféré une remise en cause globale, mais bon, il faut croire que c’est plus facile de se moquer que de se dire : « Waw, les femmes en sont à ce point de ras-le-bol qu’elles imaginent une façon de punir les hommes qui continuent de ne pas se bouger au sein du foyer. »

Une idée à prendre au sérieux ?

Provocation pour mettre sur la table le sujet de l’inégale répartition des tâches au sein du couple hétérosexuel… ou proposition tout à fait sérieuse qui pourrait être appliquée (mais pourrait-elle vraiment l’être) ?

Que l’on soit d’accord avec Sandrine Rousseau ou non, que l’on trouve tout à fait saugrenue l’idée d’aller inspecter chaque foyer, ou bien que l’on se demande si le tout répressif est vraiment la solution pour engager un changement en profondeur dans notre société, les médias semblent en tout cas les premiers à bondir sur tout ce que dit Sandrine Rousseau.

Preuve aussi que ces sujets, qui touchent à la charge mentale, à la répartition des tâches et aux inégalités de genre, sont loin d’être anodins en 2022…

