Le cashback pour faire des économies sur vos achats de Noël ? Pensez-y !

La note des achats de Noël vous angoisse déjà ? Voilà tout ce que vous devez savoir sur le cashback pour amortir les coups sur votre compte en banque en cette fin d’année.

L’odeur des festivités de fin d’année flotte déjà dans l’air pour certains et certaines, ce qui annonce pour beaucoup la traditionnelle épreuve des courses de Noël. Entre l’achat des cadeaux, de la nourriture, des décorations et parfois des tenues, cela crée une explosion de votre budget annuel.

Il n’existe pas d’astuce miracle pour s’épargner les trop nombreux achats, cependant des moyens d’économiser sur ses courses sont à la portée de tous et toutes. C’est le cas du cashback, qui vous permettra de récupérer un pourcentage sur certaines de vos notes, sans rien faire. Si ce concept vous est inconnu, ouvrez grand les yeux, cet article vous permettra d’économiser quelques euros très facilement.

Comment fonctionne le cashback ?

Prenons l’exemple de Poulpeo qui propose nombre d’options qui méritent le coup d’œil. Traduit littéralement, cashback signifie « retour d’argent », cela signifie qu’à chacun de vos achats pour les fêtes, vous avez un pourcentage de la somme investie qui vous revient directement dans une cagnotte. La hauteur du pourcentage étant au choix du site marchand ou de la boutique dans lesquels vous faites vos courses.

Évidemment, pour en bénéficier, il faut créer un compte (gratuitement) sur le site ou via l’application. Ensuite, une fois le cashback activé, les courses de Noël se font comme si de rien était, en ligne ou en boutique physique. Vous pouvez décider d’installer l’extension sur votre ordinateur/smartphone avec Chrome ou Firefox ou d’ajouter une carte bancaire à votre compte Poulpeo.

Poulpeo dispose d’un réseau de 1600 partenaires, pour les connaître, il suffit de se rendre sur le site. De plus, vous pourrez prendre connaissance des meilleures offres de cashback à l’instant T pour transformer votre intérieur en un véritable palais du kitsch pour la nouvelle année. Cela peut effectivement orienter le cadeau pour votre petit cousin, de savoir où se trouvent les offres les plus intéressantes, mais libre à vous de l’utiliser comme vous le désirez. Avant chaque achat en ligne, il faut en revanche penser à aller sur Poulpeo pour activer son cashback.

Photo de Tim Douglas /Pexels

Comment récupérer son cashback ?

Le compte se crée automatiquement, avec une cagnotte sur laquelle seront déposées toutes les sommes récupérées après chaque achat. Dès 10 €, la cagnotte sera automatiquement transférée vers le compte en banque renseigné à l’inscription. Il est bon de savoir tout de même que chaque cashback aura un délai de validation de un à deux mois par la boutique partenaire avant d’apparaître sur votre cagnotte.

Vous vous dîtes certainement que tout cela est trop beau pour être vrai ? Eh bien, sachez que tout le monde y gagne. L’acheteur aura un pourcentage de son achat dans sa cagnotte, la boutique aura fait une vente et Poulpeo prend une commission sur chaque achat. Vous savez tout !

Le plus beau dans tout ça, à l’approche des fêtes de fin d’année, les cashback sont boostés en décembre. L’excuse « j’attends le dernier moment pour faire les meilleures affaires » ne sera donc plus valable… S’inscrire sur Poulpeo sera peut-être l’un des meilleurs choix que vous aurez pris cette année, afin de finir 2022 en beauté. Votre compte en banque et votre porte-monnaie vous remercieront.

Crédits : Photo de Olya Kobruseva/Pexels

