On vous raconte nos meilleurs cadeaux de Noël histoire de vous donner de l’inspi

Histoire de vous donner un peu d’inspiration et de courage pour vos achats de Noël, la team Madmoizelle vous révèle ses plus beaux cadeaux trouvés sous le sapin !

J-10 avant le 25 décembre : la course contre la montre a déjà commencé ! Il reste un peu plus d’une semaine pour aller se farcir les magasins bondés à la recherche du cadeau idéal.

Des chaussettes ? Une montre ? Un cactus ? Un tournevis ? Quand on a pas d’idée en tête en décembre dans les magasins, on pense à tout et n’importe quoi pourvu que l’on sorte vite de ces bains de foule monstrueux.

Parfois, en plus de ne pas avoir d’idées, on risque d’être déçue des paquets à notre nom sous le sapin. Même si c’est l’intention qui compte ça fait toujours peu chier de devoir forcer un sourire et un « Ooooh… merci… Il ne fallait pas… » (vraiment pas).

Mais parmi tous les cadeaux que l’on reçoit d’année en année, il y en a quelques-uns qui se démarquent des autres. Des présents que l’on retient parce qu’ils nous ont apporté des choses que l’on n’oublie pas.

Aujourd’hui, l’équipe de Madmoizelle s’est laissée aller à quelques confidences en répondant à une question brûlante : quel est le meilleur cadeau de Noël de votre LIFE ? Si vous séchez niveau inspi, ces anecdotes vous donneront un peu d’inspiration !

Le meilleur cadeau de Julien

Julien Cadot est chef des opérations chez Humanoid. Il prend soin de Madmoizelle, propose et met en place des stratégies pour veiller à ce que le magazine évolue dans la bonne direction. Voici son best gift ever !

« Plus je prends des années, plus j’apprécie les cadeaux immatériels. J’ai été littéralement transporté par mon cadeau de 2020 : une grande voie d’escalade pas très bien équipée sur les hauteurs de Nice avec un guide de haute montagne. C’est une journée inoubliable, des sensations fortes, la pratique d’un sport que je fais et qui mêle la maîtrise (de l’équipement et de sa technique) au risque (de la montagne, qui ne pardonne pas). Et puis la vue à l’arrivée est gravée en moi à jamais. »

Offrir une box sport & aventure, à partir de 10€

Le meilleur cadeau de Marine

Marine Normand est la directrice générale de Madmoizelle. Elle dirige toute la partie commerciale et veille au bon développement du magazine pour continuer à faire vivre le média !

« Je suis pas très douée pour faire des listes au Père Noël. A chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours un peu déçue (sauf le soir où j’avais eu la calèche de Barbie et pas ma cousine, mais j’en parlerais une prochaine fois). Néanmoins, le cadeau qui peut me faire le plus plaisir à Noël, c’est une paire de Doc Martens. La tradition dans ma famille est de m’en offrir une paire à chaque fin d’année, parce que : 1. Je ne mets que ça 2. C’est cher et j’ai pas forcément le réflexe de me les acheter toute seule 3. Ça me remplit autant de joie que de manger des chips devant une comédie romantique mal jouée sur Netflix J’adore ces chaussures, voilà. Donc si vous passez par là, n’hésitez pas à m’acheter ses babies à double boucle, je pourrais les porter avec de grosses chaussettes en alpaga cet hiver et cet été avec des socquettes, ça sera super. »

Offrir des Docs Martens, 169€

Le meilleur cadeau d’Aïda

Aïda Djoupa est chargée des témoignages chez Madmoizelle. Votre voix a de la valeur et elle s’occupe de retranscrire vos secrets et vos vécus pour vous faire entendre !

« Depuis que j’ai passé l’âge de faire une liste au Père Noël, il arrive souvent qu’on m’offre des cadeaux assez impersonnels : des vêtements pas tout à fait à mon goût, de la déco qui ne tient pas dans mon appart… Mais il y a une chose qui fonctionne à tous les coups pour moi : les places de concert ! Vu que je rabâche tous les jours mon amour des trois mêmes artistes, il n’est pas très difficile de savoir comment les choisir, et c’est à chaque fois un souvenir inoubliable qui n’encombre pas mon 40m2. »

Offrir une place de concert avec la billetterie La Fnac !

Le meilleur cadeau d’Anthony

Anthony Vincent est rédacteur mode pour Madmoizelle. Il analyse les dernières tendances, retranscrit les dernières actualités de l’industrie et vous donne quelques idées pour enrichir votre dressing.

« Il paraît que je suis très difficile en cadeaux. Ce n’est pas faute de raconter ma vie et tout ce que je désire dans des articles écrits, des podcasts, et sur mes réseaux sociaux ! Outre les expériences, comme des bons restos, j’aime beaucoup la belle céramique, comme celle de chez Maison Vessel. Mais le plus beau présent qu’on m’ait fait, c’était une surprise à laquelle je ne m’attendais guère (d’autant plus que je déteste les surprises) : un Zoom H2N, de la part de mon premier amour. C’est un micro-enregistreur. Ça ne paraît pas du tout romantique, dit comme ça, mais c’est ce qui m’a permis de me lancer dans les podcasts natifs, à une époque où je doutais terriblement de ma légitimité, surtout dans le journalisme où j’avais le sentiment d’être une infâme imposture. Ce présent m’a aidé à comprendre que j’avais une voix, qu’elle comptait, et qu’elle méritait d’être davantage entendue. En m’invitant à m’écouter plus, ce cadeau m’a aidé à prendre confiance en moi. »

Offrir un micro enregistreur H2n, 149,99€

Le meilleur cadeau de Mymy

Mymy Haegel est rédactrice en chef : elle connait Madmoizelle et ses lectrices sur le bout des doigts ! Elle coordonne la rédaction et prend soin de vérifier que chacun des contenus publié est ancré dans l’ADN du magazine.

« Le meilleur cadeau de Noël de ma vie, et de très loin, fut ma première liseuse, une Kindle tout bête qui n’était à l’époque même pas rétroéclairé. Pour la dévoreuse de livres que j’étais, et qui avait fini par lâcher cette passion faute de place pour transporter des bouquins, la révélation fut totale ! Une bibliothèque au creux de ma poche, légère comme une plume, avec un mois de batterie et qui ne me fatigue pas les yeux ? Immédiatement, je fus conquise. Ma liseuse m’a emmenée dans les forêts sombres du Maine aux côtés de Stephen King, sur les traces du mystérieux Kvothe sous la plume de Patrick Rothfuss, elle a injecté dans mes veines le feu d’une saine colère au fil des lignes de Virginie Despentes, m’a ouvert les horizons inquiétants de Vita Nostra, entre autres aventures fantastiques nichées, depuis ce jour, dans mon sac à dos — où que je sois, elle est toujours avec moi ! »

Offrir une liseuse Kindle, 89,99€

Le meilleur cadeau de Barbara

Barbara Olivieri est rédactrice beauté. Elle s’occupe de prendre soin de vous, vous conseille et teste du maquillage, des masques, ou encore des produits capillaires pour votre plus grand bonheur (et le nôtre !).

« À l’adolescence, l’Angleterre me semblait être le pays le plus cool du monde : aller à Londres faisait partie des rêves qui me semblaient les plus inaccessibles (Marseille-Londres, c’est pas la porte à côté). Pour mes 15 ans, ma mère a donc décidé de me faire plaisir en nous offrant, à toutes les deux, une semaine complète dans cette ville qui me faisait tant fantasmer. Une semaine qui s’est avérée décisive pour moi, puisque moins de 3 ans après je m’y suis installée pour de bon et j’y ai intégré une école de musique ! Thanks mom. »

Offrir un voyage en Europe à partir de 199,90 €

Le meilleur cadeau d’Audrey

Audrey Couppé de Kermadec est notre rédactrice sexo — le cul, c’est bien, en parler c’est mieux ! Experte en sextoys, elle répond aussi à vos interrogations et libère la parole sur la sexualité.

« Je ne fête pas vraiment Noël en famille, mais l’un des cadeaux que ma mère m’a offert pour l’occasion est qui est resté l’un des meilleurs, c’est une tablette graphique. Ça fait 4 ans que je l’ai, et je l’utilise encore tous les jours pour peindre et faire des dessins. D’habitude, je ne suis pas fan des cadeaux matériels, mais l’illustration, c’est mon deuxième métier, donc c’est vraiment un outil de travail dont j’avais besoin ! »

Offrir une tablette graphique, 169,99€

Le meilleur cadeau de Stéphanie

Stéphanie, c’est notre responsable Ressources Humaines. Un peu comme une maman canard, elle prend soin de nous et veille à l’organisation de notre vie au travail !

La playstation, la toute première, c’était un cadeau commun reçu avec mes deux soeurs. On avait commandé des jeux avec évidemment, dont Tekken, un jeu de combat super cool et Tomb Raider. Je me rappelle que mon père avait tenté une partie, pensant certainement que ça serait plus facile que le « démineur » Le voir essayer de faire bouger Lara Croft nous a beaucoup fait rire et presque rendue malade aussi.

La PS1 ne nous plus autant rêver mais la console de jeux reste très souvent la star des listes de cadeaux !

Offrir une Nintendo Switch, 269,99€

Allez, sur ce on espère que cette année vous pourrez offrir et recevoir le meilleur cadeau de votre LIFE et on vous souhaite de très joyeuses fêtes !

