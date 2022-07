Lassée des scènes de nu, Adèle Exarchopoulos s’exprime sur son rapport au corps à l’écran

Adèle Exarchopoulos a confié être souvent enfermée dans des rôles d’amour et ne veut plus voir son corps nu à l’écran.

Depuis La Vie d’Adèle qui l’a révélée en 2013, Adèle Exarchopoulos s’est construit une filmographie passionnante.

De sa performance hilarante dans un second rôle chez Quentin Dupieux (Mandibules) à son incarnation d’une hôtesse de l’air perdue dans le très beau Rien à foutre, l’actrice de 28 ans a largement prouvé la richesse de son jeu.

Pourtant, interpréter des rôles éclectiques n’a pas été aisé pour Adèle Exarchopoulos. Dans un entretien avec Vanity Fair, l’actrice a confié que son rôle dans La Vie d’Adèle lui avait longtemps collé à la peau. Après le succès de ce film lesbien à l’érotisme très controversé, les réalisateurs lui offraient toujours les mêmes rôles.

Elle explique que ces derniers lui proposaient « beaucoup de drames, beaucoup d’histoires d’amour en pensant que j’allais me donner à fond là-dedans. » Elle précise un autre détail révélateur : « Les réalisateurs ne s’en rendaient peut-être pas compte, l’un ne savait pas que son voisin me proposait la même chose, donc je n’accuse personne…».

Dans la suite de l’entretien, Vanity Fair a demandé à Adèle Exarchopoulos si son regard avait changé sur les histoires d’amour qu’elle interprétait au cinéma. Elle s’est alors confiée sur le fait qu’être mère avait fait évoluer son regard sur son corps et sa mise en scène dans des séquences de nu.

« C’est très intime comme sujet et ça n’appartient qu’à moi, mais avoir un fils m’a apporté une autre forme de pudeur. C’est une question que j’ai mis du temps à me poser. (…) Et puis dans les plus belles scènes de sexe au cinéma, on ne voit pas grand-chose. »

« Il y a des films que j’adore mais que je n’ai pas envie de jouer. Il y a des moments de ta vie où tu te dis : “Est-ce que j’ai envie d’incarner la tristesse comme ça ? Je suis maman, est-ce que j’ai envie de parler de ce sujet-là ?”