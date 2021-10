L’artiste trans Chella Man évoque sa mammectomie dans une pub de luxe, et c’est aussi inédit que puissant

Pour sa nouvelle ligne de maquillage-soin « Nu », Yves Saint Laurent a fait le choix d’une égérie hors du commun dans le secteur : l’artiste engagé, queer et sourd, Chella Man.

Personne transgenre, non-binaire, juive et sourde, Chella Man s’affirme aussi comme artiste et activiste pour les droits et la visibilité des personnes LGBTI+ et des personnes sourdes et malentendantes.

À seulement 22 ans, il pèse déjà bien sur les réseaux sociaux et cumule les casquettes dans les milieux culturels, où il s’impose de plus en plus. C’est sans doute pourquoi la marque Yves Saint Laurent Beauté vient d’en faire le visage de sa nouvelle ligne de maquillage-soin, sobrement baptisée « Nu ».

Chella Man, une personnalité transmasculine dans les industries de l’image

Chella Man documente sa vie, son parcours de transition, ses amours et ses engagements sur YouTube depuis 2017. Il a notamment joué dans la saison 2 de la série Titans en 2019, et a été producteur délégué de certains épisodes du documentaire sériel Trans in Trumpland en 2021. En juin 2021, il a publié son premier ouvrage illustré, Continuum.

Forcément, un tel talent a fini par taper dans l’oeil de l’industrie de la mode et de la beauté, où il commence à se faire un nom.

Cette initiative Yves Saint Laurent Beauté représente sa première campagne d’envergure. Mais aussi la première fois qu’une personne transmasculine devient ainsi le visage de cette marque de luxe.

Chella Man parle de sa mammectomie dans une pub Yves Saint Laurent Beauté

Chella Man vient d’en dévoiler une première vidéo sur son compte Instagram le 20 octobre 2021.

L’artiste engagé y évoque son expérience de la mastectomie en tant que personne trans et son rapport à l’art :

« Mes cicatrices sont radieuses. Elles montrent par où je suis passé. J’ai toujours vécu une dysphorie de genre intense. Mon esprit était dissocié de mon corps. Ma mammectomie m’a aidé à faire de mon corps une maison. Mes cicatrices m’évoqueront toujours cette libération. Là où je manquais de ressources pour expliquer et exprimer ce que je ressentais à travers mes mots, l’art me permet de le faire. Mes cicatrices font de moi qui je suis. C’est un privilège de les porter. Mes cicatrices sont ma signature. Et vous, que portez vous fièrement ? »

Dans cette campagne vidéo pour la nouvelle ligne Yves Saint Laurent Beauté, Chella Man en profite aussi pour signer (puisqu’il s’exprime aussi à travers la langue des signes américaine) « Mes cicatrices scintillent » et mettre en avant les bijoux qu’il crée depuis mai 2021 sous le nom de marque Beauty of Being Deaf pour sublimer les appareils d’aide auditive.

Un choix d’égérie étonnant et puissant pour une marque beauté de luxe

C’est donc une campagne beauté et surtout un choix d’égéries assez inhabituelle pour une marque française du segment haut-de-gamme / luxe qui a plutôt l’habitude de mettre en avant des femmes cisgenres.

Preuve que les mentalités sont en train de changer vis-à-vis du soin et du maquillage, mais aussi de la perception de l’engagement pour la justice sociale.

Être belle et se taire n’est plus la seule façon de percer dans cette industrie, en quête de se refaire une image plus en phase avec les franges les plus jeunes de la société, comme en atteste également le choix d’Amanda Gorman comme ambassadrice de premier plan de l’empire beauté Estée Lauder.

Nu d’Yves Saint Laurent Beauté : du maquillage-soin « gender-free, clean et sustainable »

Justement, les nouveautés « Nu » d’Yves Saint Laurent Beauté en question, à la croisée du soin et du maquillage, veulent s’adresser à tous les genres. Elles se présentent comme « clean » (comprendre : sans ingrédients controversés) et durables à travers leur composition mais aussi leur emballage.

Et ce choix d’égérie engagée permet de prolonger ces valeurs affichées.

Capture d’écran du site d’Yves Saint Laurent Beauté américain.

Pas encore commercialisée en France, cette nouvelle ligne de maquillage-soin disponible en Amérique du Nord compte déjà 5 produits. Et ce, dans un nombre de teintes important, preuve qu’il s’agit bel et bien d’un nouveau standard, et non plus d’une pensée a posteriori pour faire joli.

À lire aussi : De l’investiture américaine à égérie Estée Lauder, Amanda Gorman répand sa poésie dans le monde

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram Yves Saint Laurent Beauté