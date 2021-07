L’actrice Tommy Dorfman (13 Reasons Why) annonce son coming out trans

Révélée par « 13 Reasons Why », l’actrice Tommy Dorfman a annoncé publiquement sa transition et son désir de pouvoir enfin jouer des rôles de femmes.

« Il y a des gens qui ont changé de maison pendant cette pandémie… et puis d’autres qui ont changé de genre », plaisante Tommy Dorfman dans l’entretien très émouvant qu’elle a accordé au Time.

L’actrice, révélée par la série Netflix 13 Reasons Why, vient de faire son coming out trans.

« Je ne crois que pas que cela implique de tuer mon ancien moi, comme si le phénix renaissait de ses cendres, ce n’est pas comme ça que je le vis. Je ne suis pas une autre personne, je n’ai même pas changé mon prénom. Je veux le garder, lui donner une nouvelle vie. »

Tommy Dorfman a débuté sa transition il y a un an, et raconte avoir longtemps repoussé cette démarche par peur que cela puisse mettre en péril sa carrière naissante.

Sur Instagram, elle a remercié « chaque personne trans qui a tracé le chemin, qui a surmonté les obstacles, et risqué sa vie pour pouvoir vivre en étant elle-même de la façon la plus authentique et radicale. »

« Merci à toutes les femmes trans qui m’ont montré qui je suis, comment vivre, célébrer qui je suis et prendre ma place dans le monde. »

Un renouveau dans la carrière de Tommy Dorfman

Pour l’actrice, tout reste à écrire dans sa carrière et ses choix de films et de séries. D’ailleurs Tommy Dorfman le dit elle -même, elle n’a qu’une hâte : continuer à faire son boulot de comédienne et décrocher des rôles de femmes, qu’elles soient cisgenres ou trans, ou des personnages non-binaires.

« J’ai l’impression de n’avoir qu’effleurer la surface de ma carrière car tout ce que j’ai fait jusqu’à la fin de l’année dernière était dans le mauvais corps, et n’était pas ma vérité », a-t-elle confié. « La majeure partie de mon travail d’acteur consistait à cacher cette partie de moi. »

Elle sera d’ailleurs à l’affiche de Sharp Stick réalisé par Lena Dunham.

Crédit de photo à la une : Instagram @tommy.dorfman

À lire aussi : Elliot Page en une du « TIME » : un symbole pour la communauté trans