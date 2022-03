Lâchez votre larme devant ces 20 clichés de naissance incroyables

Ces photos de naissance proviennent du monde entier et ont été prises par des professionnels du domaine. Et ça se voit !

Des photos comme peuvent l’être l’accouchement : fortes, belles, émouvantes et dures. L’Association internationale des photographes professionnels de naissance (IAPBP) fait un travail extraordinaire et organise notamment un concours annuel de photos. Nous avons fait une petite sélection de 20 photos lauréates dans trois des catégories, « travail », « naissance » et « détails de la naissance ».

On vous laisse découvrir ces moments captés sur le vif par des photographes de talent.

Catégorie « travail »

(© Renate Van Lith)

(© Jessica Innemee VI – Photography)

(© Vannessa Brown)

(© Sara Hunter)

(© Ashley Marston)

Catégorie : Naissance

(© Jacinta Lagos/Birth Services)

(© Ebony Allen-Ankins)

(© Danny Merz)

(© Natalie Zepp)

(© Lindsay Eden)

Catégorie après l’accouchement

(© Natalie Broders)

(© Ebony Allen-Ankins)

(© Sara Hunter)

(© Hayden Trace)

Catégorie : détails de la naissance

(© Barbara Aviz)

(© Alina Vincenti)

(© Laura Brink)

(© Lauren Douglas)

(© Lindsey Eden)

(© Jessica Miles)

