La vaccination des femmes enceintes contre le Covid protège aussi leurs bébés, c’est prouvé

La vaccination contre le Covid-19 d’une personne enceinte réduit grandement le risque que son bébé soit hospitalisé ! C’est une bonne nouvelle.

Soulagement ! Une vaste étude américaine, publiée le 15 février et relayée par l’AFP via FranceInfo, nous apprend que la vaccination chez une personne enceinte permet de réduire de 61% le risque pour le futur bébé d’être hospitalisé à cause du Covid-19. 84% des nourrissons touchés par le virus et devant être hospitalisés étaient nés de mères non vaccinées.

Les chercheuses et chercheurs de cette étude pensent que cette protection viendrait d’un transfert d’anticorps contre le virus entre la mère enceinte et son bébé, par le placenta.

La chercheuse Dana Meaney-Delman a déclaré lors d’un point presse, rapporté par le Huffington Post :

« En résumé, la vaccination maternelle est un moyen très important d’aider à protéger ces jeunes bébés. »

Seules les femmes ayant reçu les deux doses ou leur deuxième dose de Pfizer ou Moderna pendant leur grossesse ont été incluses dans cette étude.

L’allaitement poursuivrait la protection

La vaccination de la mère apporte donc de la protection au bébé lorsqu’elle est enceinte ; qu’en est-il de l’allaitement pour les femmes vaccinées ?

Alors on ne le dira jamais assez, pas d’injonction ici à l’allaitement ! Ça doit rester un choix motivé par une envie et les deux options (au sein et au biberon) sont tout aussi valables.

Mais pour celles qui le souhaitent, petit bonus : par l’allaitement passerait aussi des anticorps des femmes vaccinées contre le Covid au bébé. Une étude de l’University of Massachusetts Amherst publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology en février 2022 l’indique.

En tout cas, la vaccination est fortement recommandée pour les femmes enceintes et pour tout le monde finalement. Quant à la vaccination des enfants, des études sont actuellement menées et nous en serons plus prochainement. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !

Image en une : © Leah Kelley