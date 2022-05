La santé mentale des enfants, grande oubliée de la pandémie ? Une étude va faire un état des lieux

Les enfants français vont-ils bien ? C’est ce que va analyser cette étude de grande ampleur sur leur santé mentale. Un problème qu’il va falloir prendre à bras le corps.

Dans un contexte social et politique complexe — et déprimant il faut le dire ! —, avec un Covid qui traîne en longueur et qui a laissé des traces, et une guerre en Ukraine inquiétante dont les images qui nous parviennent semblent irréelles de violence, les enfants aussi peuvent connaître des troubles anxieux, une phobie sociale, une dépression, etc.

C’est pourquoi une vaste étude est lancée actuellement et se poursuivra jusqu’au mois de juin pour savoir si la santé mentale des enfants est fortement atteinte ou non. Les résultats devraient être dévoilés d’ici la fin de l’année. Un état des lieux plus que nécessaire !

Mesurer l’impact du Covid

Santé Publique France lance une grande étude sur la santé mentale des enfants. Le but est de notamment de mesurer l’impact du Covid sur les enfants, d’un point de vue psychologique.

Pour cette étude nommée Enabee (enquête nationale sur le bien-être des enfants), 30 000 enfants de 3 à 11 ans seront interrogés dans 330 écoles tirées au sort, de différentes manières, parfois directement, parfois par le biais des parents et des professeurs des écoles.

Une étude nécessaire

Les enfants, ces petits êtres qui ne comprennent pas toujours tout et paraissent si innocents, ressentent le possible mal-être de leurs parents et des adultes qui les entourent, ont subi plusieurs confinements et peuvent avoir vécu des deuils de personnes proches.

La professeure Christèle Gras-Le Guen, secrétaire générale de la Société française de pédiatrie et membre du comité scientifique de cette enquête, a indiqué sur FranceInfo l’ampleur du problème et l’urgence de le prendre en compte :

« Dans tous les cabinets de consultations de France, d’urgences de pédiatrie, on a vu affluer par centaines des enfants en mal-être, qu’ils soient petits ou grands, avec des idées noires, des idées suicidaires, comme jamais on n’avait vu en France. »

Les données permettront de tirer des conclusions globales et non d’identifier les problèmes individuels. L’idée n’est pas de noircir le tableau mais bien d’avoir un état des lieux qui permette de prendre en charge les possibles troubles développés. Après avoir analysé les résultats de cette étude, il faudra donc agir, prendre des mesures concrètes pour accompagner les enfants !

