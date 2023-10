La recette fraîche du taboulé sans gluten

Puisque c’est encore l’été indien pendant quelques jours, voici la recette healthy et sans gluten du très célèbre taboulé.

Le taboulé fait partie de ces plats dont on ne se lasse pas et qu’on peut manger sans vraiment avoir faim les jours où il fait chaud (ou pas d’ailleurs). Que vous soyez intolérant au gluten ou que vous souhaitiez juste manger plus léger, voici la recette healthy du taboulé au… quinoa (aka l’alternative la plus agréable au blé). Vous allez voir, vous allez vous régaler !

Les ingrédients de la recette du taboulé healthy et sans gluten

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

200 g de quinoa

30 g d’oignons blancs

1 grosse tomate

1/2 concombre

50 g de menthe et persil hachés

50 ml de jus de citron

50 ml d’huile d’olive

2 pincées de sel

Poivre à l’envie

Les étapes de la recette du taboulé healthy et sans gluten

Étape N°1 : commencez par remplir une casserole d’eau, la saler et la porter à ébullition.

Étape N°2 : rincez le quinoa à l’eau claire puis, quand l’eau commence à bouillir, faites-le cuire entre 12 et 15 minutes en fonction du temps de cuisson indiqué sur la boîte. Une fois cuit, égouttez-le et laissez-le refroidir.

Étape N°3 : lavez les herbes fraîches (menthe et persil). Essorez-les puis hachez-les finement. Faites de même avec l’oignon et incorporez-le au reste des herbes dans un saladier.

Étape N°4 : Réalisez la vinaigrette en mélangeant énergiquement l’huile d’olive et le jus de citron avec l’aide d’une fourchette. Ajoutez le sel et le poivre selon vos goûts. Versez la vinaigrette sur les herbes et ajoutez le quinoa. Laissez reposer le tout de côté pendant 10 minutes.

Étape N°5 : épépinez-les tomates et les concombres puis coupez-les en petits dés.

Étape N°6 : Versez-les dans le reste de la salade. Mélangez le tout et vous voilà avec un taboulé sans gluten très healthy.