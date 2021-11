On sait enfin quand sort La petite sirène en live-action (bon, c’est pas demain hein)

Le film La petite sirène en live-action se précise, notamment avec une date de sortie ! Mais ne soyez pas trop pressées…

Mise à jour du 5 novembre 2021

Voilà longtemps que le projet est dans les cartons, et qu’il fait du bruit.

Au cœur de la tourmente avant même sa sortie, La petite sirène a en effet fait vrombir les rageux et les fachos pour avoir casté une actrice noire dans le rôle principal.

Qu’à cela ne tienne, le film aura bien lieu avec Halle Bailey en tant qu’Ariel, et on sait désormais quand il sortira.

Spoiler : pas tout de suite !

Enfin une date de sortie pour La petite sirène

La petite sirène, c’est sans doute l’un des dessins animés qui ont marqué votre enfance si vous êtes née dans les années 1990.

Vous êtes donc tout à fait familière d’Ariel, Sébastien, Eureka, et leur terrible némésis, j’ai nommé l’infecte Ursula.

Cette dernière sera jouée dans la version en live-action par Melissa McCarthy (Mes meilleures amies, Spy, Les flingueuses) qu’on adore dans quasiment tous ses rôles et devrait continuer à nous impressionner dans celui d’une méchante Disney à tentacules.

Mais pour découvrir ces personnages baigner dans les eaux claires de notre jeunesse, il faudra patienter encore un bon moment.

Car si le film est actuellement en post-production, il ne sortira pas avant… le 24 mai 2023.

Ce qui vous laisse le temps de retourner à la piscine perfectionner votre dos crawlé avant de plonger de nouveau dans les aventures d’Ariel !

Des critiques sur le choix de casting d’Ariel

Mise à jour le 8 juillet 2019

Après l’annonce du casting d’Halle Bailey comme future Petite Sirène dans le live-action éponyme (lire ci-dessous), les critiques ont fusé de toutes parts.

Par le biais de la chaîne FreeformTV, appartenant à Disney, le groupe s’explique sur son choix… et on trouve ça assez dingue qu’il FAILLE se justifier ainsi !

Choisir une chanteuse afro-américaine pour jouer une sirène issue d’un conte danois est apparemment source de conflits.

Depuis que le monde sait qu’Halle Bailey interprètera Ariel dans le live-action La Petite Sirène de Disney, Internet brûle.

Certains se plaignent de ne pas retrouver dans le physique d’Halle Bailey la peau blanche et la chevelure rousse d’Ariel.

D’autres parlent carrément de « blackwashing » (en opposition au whitewashing, qui consiste à caster des acteurs blancs pour tous les rôles quelle que soit l’origine des personnages).

Chacun y va de sa petite opinion, et je ne peux m’empêcher de penser à Halle Bailey, qui sans même avoir pu faire ses preuves se retrouve assaillie de remarques peu sympathiques…

Un hashtag #NotMyAriel a même été créé sur Twitter pour protester contre ce choix côté Disney.

Heureusement, quelques bons zozos rient de cette abracadabrante polémique !

Je suis désolé je ne voit pas la ressemblance … #NotMyAriel pic.twitter.com/T7FaPUBHDw — ZS – t i m (@Sleeeepyboyy) July 6, 2019

Disney prend la parole pour expliquer son choix de casting

Oyez oyez, chers directeurs de casting du dimanche, Disney vous explique ce choix (professionnel).

En fait non, Disney n’explique pas son choix car il est limpide : Halle Bailey est douée, et elle toutes les capacités nécessaires pour jouer ce rôle.

« Oui. L’auteur original de La Petite Sirène était danois. Ariel… est une sirène. Elle vit dans un royaume sous-marin dans des eaux internationales et peut légitimer nager où elle veut (même si cela inquiète le Roi Triton). Mais, pour le bien du débat, disons qu’Ariel est également danoise. Les sirènes danoises peuvent être noires car les personnes danoises peuvent être noires. Ariel peut se faufiler à la surface avec ses amis Eurêka et le crabe jamaïcain Sébastien, et garder ce teint mat. Les personnes noires danoises, et donc les sirènes noires danoises, peuvent génétiquement (!!!) avoir les cheveux roux. Mais, alerte spoiler, Ariel, c’est un personnage de fiction. Si, après tout ce que l’on a dit, vous ne pouvez pas renoncer à l’idée que la sensationnelle, incroyable, talentueuse et magnifique Halle Bailey est un mauvais choix de casting parce qu’elle « ne ressemble pas à celle du dessin animé »… J’ai une mauvaise nouvelle pour vous. »

Effectivement, la nouvelle Ariel ne ressemble pas à celle du dessin animé. Mais on en est heureuse !

C’est une interprétation inédite du conte d’Andersen, et heureusement que les choses ne sont pas immuables.

Cette tendance à s’éloigner de l’original dans le live-action, je l’ai déjà vue dans la dernière version d’Aladdin, qui change la fin du conte des Mille et une Nuits pour faire de Jasmine un personnage plus important et libre.

Pour ceux à qui la blancheur d’Ariel manque, le film d’animation est toujours disponible à la vente.

Qui sera la petite sirène du live-action ?

Publié le 4 juillet 2019

La Petite Sirène aura elle aussi droit à son live action chez Disney. Et Ariel a été castée !

Il s’agit d’une chanteuse de 19 ans, Halle Bailey, connue pour son duo avec sa sœur, Chloe.

Elles se sont fait connaître sur YouTube en reprenant des chansons de Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys et bien d’autres.

La future interprète d’Ariel a posté cette photo sur son Twitter hier :

dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Elle a l’air ravi de reprendre ce rôle !

Toutes les infos sur le live-action de La Petite Sirène

Après Aladdin, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle… C’est au tour de La Petite Sirène !

Disney semble prêt à revisiter tous ses classiques en live-action.

Niveau casting, il semblerait que Melissa McCarthy (Gilmore Girls, Mes Meilleures Amies) soit pressentie pour le rôle d’Ursula.

Le jeune et talentueux Jacob Tremblay (Room, Wonder) prêtera sa voix à Polochon tandis que la rappeuse et actrice Awkwafina interprètera le fabuleux Eureka, le MEILLEUR personnage zinzin de toute la Terre.

À lire aussi : Gal Gadot devrait être la méchante reine dans le film Blanche-Neige en live-action