La majorité des Français·e·s s’avère de plus en plus adepte de seconde main

L’entreprise multinationale française de communication Publicis s’est associé à Leboncoin pour mener une étude concernant le rapport des Français·e·s à la seconde main. Il en résulte notamment que 59 % en sont déja adeptes et 15 % supplémentaires veulent bientôt s’y mettre. Et ce, pour des motifs différents…

En France, la seconde main devient de plus en plus le premier choix. Une bonne nouvelle pour nos finances et la planète. Dans un récent rapport relayé notamment par le média spécialisé Fashion United, Publicis Média et Leboncoin, présentent une étude sur l’évolution de la seconde main en France et les préférences des Français·e·s. D’après un panel de 1000 personnes censées être représentatives de la population nationale, il en ressort que 59% des Français·e·s. consomment de la seconde main, toutes catégories confondues, avec une nette préférence pour la mode, la culture, le mobilier et la décoration.

59 % des Français·e·s déja adeptes de seconde main, et 15 % supplémentaires veulent s’y mettre

Outre les 59 % qui achètent souvent des articles de seconde main, 15 % de la population qui n’a pas encore sauté le pas comptent bientôt le faire. À l’heure actuelle, 26 % des adeptes de seconde main ont moins de 35 ans. Parmi les arguments les plus courants pour ce recours, 52 % le font pour des raisons d’accébilité financière, 40 % pour le plaisir, et 21% pour des préoccupations environnementales. Bref, espérons que le second marché ne récupère tous les travers de celui du premier.

