La loi « Don’t say gay » est entrée en vigueur en Floride, où il est désormais interdit d’évoquer les différentes identités de genre et orientations sexuelles à l’école.

Le désastre continue aux États-Unis. Promulguée en mars, la loi « Don’t say gay » avait suscité beaucoup de réactions. De nombreux enseignants et parents ont exprimé leur indignation et leur désaccord avec cette loi conservatrice.

Pourtant, elle est entrée en vigueur ce 1er juillet : en Floride, il est désormais interdit d’évoquer des questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre à l’école primaire.

Les associations LGBTQ+ mobilisées

« C’est aux parents de parler de ces questions avec leurs enfants » : tels sont les mots du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, pour justifier cette interdiction.

Au Conseil d’administration des écoles publiques du comté d’Orange, à Orlando, enseignants, parents et militants LGBTQ+ se sont mobilisés. La mère de Saffy, un.e enfant non binaire, explique : « cette nouvelle loi invite les gens à poursuivre l’école en justice s’ils n’aiment pas ce qui s’y dit », comme le rapporte France Inter.

© Flickr

Une loi qui menace la sécurité des enfants

Cette situation a poussé Anita Carson à démissionner de son poste d’institutrice le mois dernier. Comme le confirme France Inter, des études ont montré que parler d’orientation sexuelle et de genre à l’école réduit le risque de suicide chez les jeunes personnes LGBTQ+.

« Nous savons que les élèves qui n’ont pas d’adulte de confiance, et qui s’identifient à quelque chose qui les préoccupe et qu’ils essaient de comprendre peuvent adopter des comportements plus risqués. » Anita Carson

Selon Marie Claire, le groupe Human Rights Campaign qui défend les droits des personnes LGBTQ+ a exprimé le même constat alarmant via son avocate, Cathryn M. Oakley : « La législature de l’État de Floride joue un jeu politique dangereux avec la santé et la sécurité des enfants LGBTQ+. »

« Notre gouverneur a toujours misé sur les idées extrémistes : il essaie de se positionner pour la présidence en séduisant l’électorat de Trump. Plus vous êtes extrême, plus vous obtenez de votes, et il utilise la communauté LGBTQ comme une cible politique. » Josh Bell, fondateur de l’association LGBTQ+« One Orlando »

Crédit de l’image à la Une : © Daniel James / Unsplash