La défense homophobe de Caroline Cayeux, ministre accusée…d’homophobie

Une pétition contre les LGBTQIAphobies dénonce la présence de personnes réactionnaires au gouvernement, parmi lesquelles Caroline Cayeux. La ministre s’est défendue de ces accusations de la pire façon possible.

Lancée le 11 juillet 2022 dans le magazine gay TÊTU, une pétition exige que le gouvernement soit débarrassé des LGBTQIAphobies. De fait, Emmanuel Macron s’est entouré d’une liste de politiques s’étant illustrés dans l’homophobie, le soutien à la Manif pour tous et les postures anti-IVG.

Les propos et la défense homophobe de Caroline Cayeux

Les signataires de cette pétition, parmi lesquels une cinquantaine de députés de gauche, dénoncent la gravité des propos tenus par Caroline Cayeux, actuelle ministre déléguée aux collectivités territoriales.

Cette dernière a en effet pris position en 2012 et en 2013 contre le mariage pour tous, alors qu’elle occupait le poste de sénatrice LR. Elle affirmait que cette loi était un « caprice », « une ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée » et enfin, que « le Mariage pour tous et le droit à l’adoption n’est pas simplement un dessein qui va contre nature mais c’est plus grave. »

Invitée à s’exprimer au micro de Public Sénat le 12 juillet, Caroline Cayeux s’est une nouvelle fois illustrée dans un discours réactionnaire. Au passage, elle a déclaré « maintenir » ses propos tenus en 2012 tout en niant avoir employé le terme de « caprice » :

« Je maintiens évidemment mes propos, mais j’ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l’appliquerais. Et puis, je vais vous dire, quand même, que j’ai beaucoup d’amis parmi tous ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoup contrariée (…). Je n’ai jamais fait partie de La Manif pour tous, je n’ai jamais défilé, que les choses soient claires ».

La dimension homophobe de sa prise de parole a été vivement critiquée, notamment à gauche. Le 12 juillet, la ministre s’est excusée sur Twitter, déclarant : « Mes propos ont blessé nombre d’entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés. L’égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action. »

Une longue liste de macronistes réactionnaires

Pour en revenir à la pétition, elle a été lancée par le député insoumis Andy Kerbrat et a notamment été signée par Mathilde Panot, Adrien Quatennens et Danièle Obono parmi une centaine de signataires. On peut y lire :

« Comment croire que ce gouvernement respectera le principe d’égalité entre toutes et tous, s’engagera dans la lutte contre les discriminations et garantira la liberté de genre quand le gouvernement comporte trois LGBTQIAphobes notoires ? Comment faire confiance aux services de police quand leur ministre a défendu sans relâche l’inégalité en droit des personnes LGBTQIA+, estimant que le mariage pour tous était une « réforme de société néfaste » ? »

À ce titre, les signataires demandent « le départ » de Gérald Darmanin qui a participé à La Manif pour tous en 2012, alors qu’il était membre de l’UMP et maire de Tourcoing. La pétition dénonce également le ministre de la transition écologique Christophe Béchu, rappelant que ce dernier a « signé chez Valeurs actuelles (…) une tribune intitulée « dénaturation du mariage ; la République fragilisée » » et évoque un « brouillage des repères originels ».

