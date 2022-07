Homophobes et anti-IVG : LREM ratisse chez les réacs pour son nouveau gouvernement

Plusieurs personnalités politiques connues pour leurs positions homophobes rejoignent le nouveau gouvernement composé par Élisabeth Borne et annoncé ce matin. Un virage réac pour Emmanuel Macron ?

Dix ans après les débats sur le mariage pour tous, on peut avoir tenu des positions ouvertement homophobes et réactionnaires, et poursuivre tranquillement sa carrière politique, y compris aux côtés de La République en Marche, où on vous accueille visiblement à bras ouverts.

C’était déjà le cas avec la nomination de Gérald Darmanin, maintenu à l’Intérieur après le remaniement annoncé ce matin. Le député et ancien maire de Tourcoing, qui a commencé sa carrière politique avec l’illustre homophobe et député UMP Christian Vanneste, n’avait pas caché son engagement aux côtés de la Manif pour tous en 2013.

Le ministre Gérald Darmanin, qui a voté contre le mariage pour tou.te.s en 2013 et qui a participé activement à La Manif Pour Tous, est investi candidat aux législatives par Ensemble (Renaissance @enmarchefr, @MoDem, @HorizonsLeParti).#CIRCO5910 pic.twitter.com/HbmJmSnank — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) May 7, 2022

Le voilà rejoint par d’autres personnalités qui ont défendu une vision puritaine et rétrograde du couple et de la famille ces dernières années. C’est par exemple le cas de Christophe Béchu, actuel maire de la ville d’Angers, qui vient d’être nommé à la Transition écologique à la faveur de ce remaniement ministériel.

Une attribution qui déjà peine à convaincre, en témoigne cette réaction de la journaliste spécialiste des questions d’écologie Paloma Moritz :

Christophe Béchu est nommé à la transition écologique. Ancien sénateur LR, il avait voté contre l'interdiction des néonicotinoïdes (pesticides tueurs d'abeilles) en 2016 et avait signé une tribune contre le mariage pour tous dans Valeurs actuelles en 2012…#Remaniement — Paloma Moritz (@PalomaMoritz) July 4, 2022

Christophe Béchu, ce maire qui voulait protéger les enfants

Christophe Béchu, c’est aussi un homme de convictions : souvenez-vous en 2016, la campagne d’affichage Sexosafe est placardée dans toute la France. Elle représente plusieurs couples gays pour promouvoir des outils de prévention contre les VIH et les IST.

Une belle initiative qui s’était heurtée aux maires les plus réactionnaires. Ces derniers se sont mobilisés, criant à l’indécence et à l’atteinte aux bonnes mœurs, et exigeant son retrait, parfois avec succès, tant celle-ci constituait une menace pour les enfants à leurs yeux.

Quelques uns refusent de voir 2 hommes ensemble, veulent censurer cette campagne ? Partagez la ! Vos RT sont la + belle réponse. #loveislove pic.twitter.com/nPfCfFxsBR — Marisol Touraine (@MarisolTouraine) November 18, 2016

Parmi eux, Christophe Béchu qui, sur Public Sénat, justifiait sa mobilisation contre l’affichage de Sexosafe :

« Quand on utilise l’espace public pour faire passer des messages, il faut que ces messages soient grand public. Les affiches parlant d’un coup d’un soir, d’un moment avec un inconnu, d’une nuit, etc., ça ne relève pas d’une logique de prévention au sens classique, ça participe, notamment pour les enfants et en particulier pour eux, puisque c’est ce qui a motivé ma décision, à une forme de trouble sur l’espace public, donc de manière très simple, j’ai demandé à la société Decaux de retirer l’ensemble des affiches situées à proximité des écoles. »

Un trouble à l’ordre public dites-vous ? Avec une telle logique, on en viendrait presque à bannir toute évocation de la sexualité devant des enfants, voire tout ce qui pourrait avoir trait à des relations qui n’entrent pas dans le cadre de l’hétérosexualité… Tenez, comme en Floride, par exemple.

Impossible aussi de ne pas mentionner son opposition au mariage pour tous en 2013, comme en témoigne cette archive, alors que Christophe Béchu était sénateur :

Caroline Cayeux : une fidèle alliée de François Fillon qui voulait revenir sur la loi mariage pour tous

Et Christophe Béchu n’est pas le seul. Il a aussi été rejoint par Caroline Cayeux, à la Cohésion des Territoires. Ces deux-là devraient se retrouver sur un terrain commun, puisque la maire de Beauvais était, elle aussi, une fervente opposante à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et a fait partie des proches de François Fillon, qu’elle défendait avec force en 2017 pendant la campagne présidentielle.

C’est à cette époque que, dans une interview au Point, elle faisait part de sa vision pétrie de préjugés sur le recours à l’avortement, affirmant ne pas être favorable « à une IVG qui pourrait être une pilule du lendemain », et déclarait vouloir modifier la loi ouvrant l’adoption et le mariage à tous les couples afin d’en changer le texte concernant la filiation.

Voilà donc un nouveau gouvernement qui parvient à agréger quelques ministres ouvertement gays comme Clément Beaune ou Gabriel Attal, pour incarner une aile gentiment progressiste et libérale, tout en confortant une droite plus dure avec des personnalités qui assument leurs convictions réactionnaires.

Un signal bien inquiétant, dénoncé par plusieurs élues de gauche, dont les députées Nupes Sandrine Rousseau et Clémentine Autain :

L'homophobie se renforce au gouvernement.

Notre époque est formidable. #LGBTQIA — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) July 4, 2022

Caroline Cayeux connue pour sa proximité avec la Manif pour tous. Christophe Béchu avait fait une tribune contre le mariage pour tous avec Bruno Retailleau dans Valeurs actuelles. Le "en même temps" a décidément vécu. Le backlash est en marche #remaniement — Clémentine Autain (@Clem_Autain) July 4, 2022

