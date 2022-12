La BD vient de rentrer à l’Académie des beaux-arts (grâce à une femme !)

Il était temps ! La bande dessinée a enfin fait son entrée au sein de la prestigieuse Académie des beaux-arts grâce au travail de l’autrice et ancienne dessinatrice de presse à Charlie Hebdo.

C’est un événement marquant dans l’histoire de la bande dessinée, et on le doit au travail d’une femme. L’autrice et dessinatrice de BD Catherine Meurice a été « installée » à l’Académie des beaux-arts. C’est la toute première fois que le neuvième Art est représenté au sein de la prestigieuse Académie.

Ancienne dessinatrice à Charlie Hebdo

C’est à se demander comment cela n’a pas pu arriver plus tôt. En effet, il aura fallu attendre 2022 pour que la bande dessinée soit reconnue à sa juste valeur parmi les autres arts selon les critères de la prestigieuse Académie des beaux-arts.

À 42 ans (un âge inférieur à la moyenne de celui de ses confrères !), Catherine Meurice fait officiellement entrer la BD dans l’une des cinq Académies de l’Institut de France, dont l’objectif est de « soutenir la création ». L’autrice avait un statut de pionnière depuis 2005, année durant laquelle elle était devenue la toute première femme à rejoindre la rédaction de Charlie Hebdo.

Un art au croisement de tous les autres

Catherine Meurice a illustré des dizaines d’albums pour enfants et a publié des ouvrages rendant hommage à des artistes ou à des écrivains l’ayant inspirée (Mes Hommes de lettres). Dans La Légéreté, elle tente de trouver l’apaisement après la violence inhumaine des attentats de Charlie Hebdo, dans lequel elle a perdu plusieurs de ses amis et mentors.

Lors de son intronisation le 30 novembre, Catherine Meurice leur a rendu hommage et a également célébré la richesse et la légitimité de la bande dessinée :

« La peinture la nourrit, sans l’étouffer. La philosophie l’étreint, sans l’enferrer. La littérature et elle communient, sans dispute. La poésie en rayonne, sans la brûler. La danse (le geste) la rejoint. La photographie et le cinéma l’enrichissent, et la bande dessinée de dire moteur ! ou coupez ! quand bon lui chante, sans craindre d’exorbitants frais de tournage. Le théâtre lui ressemble. »

© capture d’écran du compte Instagram de Catherine Meurisse

