Kaley Cuoco (Big Bang Theory) jure qu’elle ne se remariera jamais

La star de la série Big Bang Theory et The Flight Attendant s’est confiée sur son rapport au mariage et sur l’importance de sa carrière.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants… Non, ce n’est pas comme ça que tout le monde voit la suite de sa vie. Et Kaley Cuoco, encore moins.

Après avoir été mariée deux fois et divorcée tout autant, l’actrice ne croit plus en l’institution.

Le mariage ne fait pas rêver tout le monde

Dans une longue interview accordée à Glamour, Kaley Cuoco s’est exprimée sur son rapport au mariage, et affirme ne plus jamais vouloir remettre le couvert :

J’aimerais avoir une relation ou un partenariat durable. Mais je ne me marierai plus jamais.

L’actrice a divorcé de son deuxième mari l’année dernière, pour des raisons qu’elle n’a pas souhaité dévoiler, et qui alimentent les potins des magazines people. Elle a ajouté être avant tout mariée à sa carrière, et que la relation qu’elle entretenait avec son travail était bien plus importante.

Kaley Cuoco : trouver sa place sans pression

Elle rajoute également qu’elle ne renonce pas à l’amour, simplement à l’institution :

Je crois en l’amour parce que j’ai eu des relations incroyables. J’aime être la partenaire de quelqu’un et avoir cette compagnie.

Concernant le fait d’être mariée à sa carrière, l’actrice précise :

Ça a toujours été mon premier amour. Je pense que c’est difficile à surmonter. (…) J’ai du mal avec ce que je veux, ce que je pense être censée avoir. Avoir peur, avoir peur de ce que l’avenir nous réserve. C’est la pression de la famille, des enfants, de : Puis-je avoir toutes ces choses ? Est-ce que je veux ces choses ?

La pression familiale autour de l’institution du mariage et le fait de le voir comme le but à atteindre par la société est balayé du revers de la main par l’actrice.

Mais l’ambivalence qu’elle ressent, entre son envie d’avoir une relation durable et une carrière importante, est palpable :

C’est drôle de voir qu’une partie de votre vie se sent si bien et que l’autre se sent comme un gâchis. (…) J’apprends au fur et à mesure. Mais je pense qu’il est aussi important de savoir que la vie est vraiment courte et qu’il faut bouger si on est malheureux. Il faut avancer.

Après trois ans de relation, Kaley Cuoco s’était séparée de Karl Cook en septembre 2021.

