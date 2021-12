Jennifer Aniston revient sur les retrouvailles de Friends, (trop) fortes en émotions

Souvenez-vous, le casting de Friends avait ravi les fans avec les tant attendues retrouvailles où tous les membres de la fameuse bande s’étaient retrouvés pour une session nostalgie. Cependant, ce n’était pas si joyeux pour Jennifer Aniston.

Via une nouvelle interview parue le 8 décembre dans The Hollywood Reporter, l’actrice Jennifer Aniston est revenue sur l’émission Friends : Les Retrouvailles qui a eu lieu en 2021 au grand bonheur des fans et a expliqué que ce n’était pas nécessairement un moment facile à vivre pour elle.

Dans cette édition spéciale, le casting de Friends revenait sur le lieu mythique du tournage reconstitué comme par magie pour discuter de leurs souvenirs — qui constituent 10 ans de leurs vies, c’est pas rien !

Avec beaucoup d’honnêteté, Jennifer Aniston s’est confiée au Hollywood Reporter sur ces retrouvailles et à quel point c’était difficile pour elle émotionnellement.

Retour dans le passé dur à vivre pour Jennifer Aniston

L’actrice au personnage si culte qu’il a donné son nom à une coupe de cheveux (la Rachel) a expliqué que retourner sur les lieux exacts du tournage n’était pas vraiment facile — « Voyager dans le temps, c’est difficile » a-t-elle dit dans l’interview. Elle a expliqué s’être rappelée d’une période de sa vie pas si facile que ça.

« Je crois qu’on était très naïfs en pensant qu’on allaient revenir et penser “Ça va être super fun non ? Ils ont refait le lieu de tournage à l’identique comme c’était avant”. Après on arrive là-bas et on se dit “Oh… Je n’avais pas pensé à ce qui se passait la dernière fois que j’étais là.” Ça m’a prise par surprise, je me disais “Hey le passé, tu te rappelles de moi ? Tu te rappelles à quel point ça craignait ? Tu pensais que tu avais la vie devant toi, que tout allait être magnifique, et après tu as traversé probablement la période la plus dure de ta vie”. »

L’actrice s’est effectivement livrée sur les lourdes émotions provoquées par ces retrouvailles. On peut imaginer qu’il est difficile d’être confrontée directement à son passé et à tant d’années de notoriété intense liées à la série, sans parler de l’enfer qu’elle a vécu via son couple puis sa rupture très médiatisée avec Brad Pitt.

Jennifer Aniston a notamment confié qu’elle a dû s’éclipser plusieurs fois durant le tournage des retrouvailles car les émotions étaient trop fortes. Elle a cependant conclu en disant que si tout ça n’était pas arrivé, elle ne serait pas devenu la femme qu’elle est aujourd’hui. La comédienne a conclu l’interview avec une pensée inspirante, expliquant qu’elle ne « faisait que commencer » son métier d’actrice et que c’était loin d’être la fin de sa carrière.

Et c’est bien vrai que ce n’est pas terminé pour Jennifer Aniston, car elle est à l’affiche de la série à succès The Morning Show traitant du mouvement Me Too, qui est programmée pour une saison 3, et également la suite de Murder Mystery, une comédie avec Adam Sandler !

Crédit photo : chaîne youtube The Late Late Show with James Corden