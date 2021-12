Jean-Marc Vallée, le réalisateur de Big Little Lies et Dallas Buyers Club, est mort à 58 ans

Âgé de seulement 58 ans, le réalisateur canadien est décédé subitement samedi 25 décembre, laissant une filmographie marquante derrière lui.

Jean-Marc Vallée, le réalisateur canadien à qui l’on doit quelques films et séries les plus marquants de cette décennie, s’est éteint le 25 décembre, le jour de Noël, dans sa résidence du Québec.

Jean-Marc Vallée : décès brutal du réalisateur de Dallas Buyers Club

Crédit photo : Starmax / Bestimage via Allociné

Jean-Marc Vallée avait seulement 58 ans.

C’est son ami Nathan Ross, avec qui il avait co-fondé la société de production Crazyrose, qui a annoncé la nouvelle par communiqué en précisant :

« Jean-Marc était synonyme de créativité, d’authenticité et d’essayer les choses différemment », a-t-il écrit. « C’était un véritable artiste et un homme généreux et aimant […] Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le maestro nous manquera beaucoup, mais il est réconfortant de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde vivront. »

Né le 9 mars 1963 à Montréal, Jean-Marc Vallée était l’un des canadiens chouchous d’Hollywood, qui s’était fait remarquer par les studios dès son premier film Liste Noire, sorti en 1995.

Après quelques longs-métrages qui lui ont servi à muscler ses aptitudes à réaliser, le cinéaste a cartonné à l’échelle mondiale en 2013 avec Dallas Buyers Club, l’histoire d’un cow-boy guidé par sa soif de drogues, de sexe et bien sûr de rodéo, qui découvrait sa séropositivité.

Un film couronné de 3 Oscars dont ceux de « meilleur acteur » pour

Matthew McConaughey et de « meilleur acteur dans un second rôle » pour Jared Leto.

Par la suite, il s’est imposé sur le petit écran en réalisant la saison 1 de Big Little Lies, dont le succès, en partie dû au travail magistral de ses actrices principales : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Meryl Streep, a été fulgurant, ainsi que la mini-série Sharp Objects, sur laquelle on a bien plus de réserves mais qui a participé à l’adoration mondiale de Jean-Marc Vallée.

Pour l’heure, les causes du décès du cinéaste ne sont pas connues. Ce qui est certain, c’est que Jean-Marc Vallée manquera au monde du cinéma.

