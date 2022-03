J’aimerais épargner mais je n’arrive pas à économiser, comment faire ?

Dans Billet de Banque, Madmoizelle vous donne des conseils financiers pour gérer votre argent au quotidien. Ce troisième numéro fait la lumière sur l’épargne.

Épargner est-il forcément nécessaire ?

« Hello à toute l’équipe, J’aimerais commencer à mettre de l’argent de côté, mais je ne suis pas du tout économe. Auriez-vous des techniques pour m’aider et surtout me dire ou placer mon argent ? Existe-il des endroits meilleurs que d’autres ou placer ses économies ? Merci d’avance pour votre lumière Madmoizelle Signée : une cigale nommée Lucie »

En termes d’adulte, mettre de l’argent de côté signifie épargner. Il s’agit de placer ses économies sur un compte à part qui est plus ou moins rémunéré, avec une fiscalité plus ou moins basse, sur lequel l’argent sera bloqué ou non.

Il n’est pas forcément nécessaire de mettre de grosses sommes pour parler d’économie. En transférant 15 € mensuellement sur un livret, il est déjà question d’épargne. Les solutions les plus répandues sont les livrets jeunes (valables de 12 ans à 25 ans) et le livret A. Mais il existe aussi le PEL (plan épargne logement), l’assurance vie, le LEP (livret d’épargne populaire) et bien sûr les marchés financiers.

Comment épargner efficacement ?

Madmoizelle : L’épargne est-elle nécessaire ?

Océane : Tous mes clients ne le font pas, mais dans l’idéal tout le monde devrait épargner sans se poser de questions. Généralement les gens n’y pensent pas, et s’en préoccupent lorsqu’ils ont un projet, mais c’est trop tard. Surtout pour des projets qui nécessitent un apport qui est un peu un filet de sécurité pour les banques.

Madmoizelle : Quelle est la meilleure méthode pour épargner ?

Océane : Pour pouvoir s’y tenir sur la durée et ne pas se décourager, il ne faut pas transférer de sommes trop élevées d’un coup. Pour un salaire moyen entre 1200 € et 1600 €, je conseille toujours de faire un simple schéma de soustraction, en faisant le ratio entre ses charges et ses dépenses fixes (l’électricité, le gaz, le loyer, l’assurance habitation, l’assurance voiture).

Sur le revenu restant, il faut encore déduire ses courses, son essence ou son titre de transport selon où vous travaillez. À partir de là, il reste une somme que vous épargnez ou pas, parce qu’évidemment, il faut aussi se faire plaisir.

Une solution intéressante dont vous pouvez discuter avec votre conseillère est le virement fixe de votre compte courant vers votre livret d’épargne. Chaque mois, le virement se fait seul et l’épargne devient une charge fixe. Pour certaines personnes, moins il y a d’argent disponible, moins ils ont envie de le dépenser.

Il n’existe pas de bonne somme à épargner, tout dépend de ses projets, de sa famille, de l’endroit où l’on vit. Avec des enfants vous aurez moins de possibilités d’épargne par exemple (la nounou, la cantine, le loyer, les activités et la garderie).

Les personnes qui habitent en ville sont souvent plus tentées de consommer, donc elles ont aussi un peu moins d’épargne disponible.

« En tant que conseillère, je dirais qu’il ne faut pas mettre son argent à un seul endroit »

Madmoizelle : Le livret A est-il encore une bonne opportunité d’épargne ?

Océane : Oui, surtout que son pourcentage vient d’augmenter à 1 % au 1er février. Il est défiscalisé, il peut accueillir jusqu’à 22 950 €, et l’argent y est disponible. C’est un des premiers livrets ouverts en général hors livret jeune.

Madmoizelle : Comment fonctionnent les autres formes d’épargne proposées par les banques ?

Océane : En tant que conseillère bancaire, si j’observe qu’une cliente s’est conçue une petite épargne de 2000 € ou 3000 €, je lui conseille de passer sur un PEL où l’argent sera bloqué pour un gros projet plus tard. La seule obligation est d’y mettre 540 € par an, les versements peuvent être mensuels, semestriels ou annuels.

En revanche, tout retrait entraîne sa clôture. Donc s’il y a des urgences, mieux vaut se faire des virements de son livret A à son compte courant (rires). Les gens ne l’utilisent plus seulement pour des projets immobiliers aujourd’hui, mais pour tout type de projet car son taux de rémunération est de 1 %.

L’assurance vie, comme le PEL, est un placement sur lequel l’argent n’est pas disponible. Il faut huit ans pour la défiscaliser, donc si l’assurance vie est clôturée, il faudra repartir de zéro.

Les marchés financiers restent les plus intéressants parce qu’il y a plus d’attractivité très tôt. Mais c’est surtout une épargne à long terme, c’est-à-dire entre 5 et 8 ans. Donc si vous voulez de l’argent disponible immédiatement ce n’est pas la meilleure option.

Nous avons des obligations bancaires en tant que conseiller qui sont d’éduquer les clients qui s’intéressent aux marchés financiers et de leurs faire remplir un questionnaire qui mesurera leurs connaissances à ce sujet.

Selon votre volonté à prendre des risques ou pas, vous serez orientée vers le produit à placer. Sans ce questionnaire favorable, vous ne pouvez pas faire de placements sur les produits financiers. Vous pouvez bien sûr demander une gestion dite « mandatée », qui sera gérée par des succursales.

Une autre option d’épargne se nomme le LEP, mais tout le monde n’y est pas éligible. Il faut avoir un revenu fiscal de référence pas trop haut pour y avoir accès. C’est un livret dont le taux de rémunération est de 2,2 % et son plafond à 7700 €, il n’y a que les intérêts qui peuvent aller au-dessus du plafond et ils sont nets d’impôt.

Quels sont les pièges récurrents dans lesquels on peut tomber ?

Océane : Avec l’épargne il n’y a pas de piège, ce n’est jamais une mauvaise idée. Surtout que chaque cliente est assurée à hauteur de 100 000 € sur ces comptes courants et livrets et à hauteur de 70 000 € sur les marchés financiers.

S’il y a un effondrement des marchés ou bancaires, si vous avez 100 000 € sur vos comptes vous êtes assurée de les conserver. C’est le fond monétaire international qui a mis cette mesure en place pour protéger les épargnants et les clients.

Il y a plein de raisons d’épargner et d’autant plus de se lancer ! Qu’importe votre budget, mettez une petite somme de côté par mois, elle fera un jour la différence.

