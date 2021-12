Judokate médaillée aux Jeux olympiques de Tokyo, Margaux Pinot a témoigné des violences perpétrées par son compagnon et entraîneur Alain Schmitt. Jugé ce mardi, il a été relaxé, le tribunal ayant estimé qu’il manquait de preuves.

J’ai plusieurs blessures dont une fracture au nez et 10 jours d’Interruption Temporaire de Travail.

« J’ai cru mourir, j’ai réussi à m’enfuir pour me réfugier chez mes voisins qui ont immédiatement appelé la police.

Ces quelques mots ont été postés sur Twitter ce mercredi 1er décembre dans l’après-midi par Margaux Pinot. La judokate médaillée d’or en équipe aux Jeux olympiques de Tokyo a posté une photo de son visage tuméfié, preuve des coups reçus il y a quelques jours, dans la nuit de samedi à dimanche.

Et pourtant cela n’a pas été suffisant. Jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour violences sur conjoint avec circonstances aggravantes, Alain Schmitt, compagnon de la sportive, entraîneur et ancien membre de l’équipe de France de judo a été relaxé ce mardi 30 novembre.

Le tribunal a estimé ne pas avoir assez de preuves de sa culpabilité.

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur. J’ai été insultée, rouée de coups de poings, ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy

Selon France Info, la jeune femme a raconté devant le tribunal avoir été sous l’emprise d’un homme qui « la rabaissait constamment ».

Au Parisien, Margaux Pinot a confié avoir tenté de mettre un terme à cette relation de quatre ans, en vain :

« J’avais pris la décision de le quitter, à chaque fois que je le quittais, je n’arrivais pas à rester loin. Et on se voyait tous les jours sur le tapis. J’avais aussi peur qu’il me délaisse à l’entraînement. »