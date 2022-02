« J’ai besoin de partir de notre appartement », Line Papin, compagne de Marc Lavoine, se livre sur son avortement et sa fausse couche

Line Papin, autrice et épouse de Marc Lavoine, se livre avec courage dans son livre à paraître sur la fausse couche puis l’avortement qu’elle a vécus ces deux dernières années, et leurs conséquences sur son couple.

L’écrivaine de 26 ans Line Papin a passé quatre ans en couple avec le chanteur Marc Lavoine, 59 ans. Elle se confie dans un livre autobiographique avec sincérité et courage sur deux événements intimes qui ont eu des répercussions profondes sur elle et sa relation avec Marc Lavoine.

Le couple n’habite plus ensemble pour le moment mais Line Papin revient, à l’occasion de la parution de son prochain livre, Une Vie possible (Stock), sur deux événements bouleversants qu’elle a vécus récemment.

Il y a deux ans, alors qu’elle attendait des jumeaux, Line Papin fait une fausse-couche. Un an plus tard, enceinte à nouveau, elle avorte.

Peu de temps avant la parution de son cinquième livre, le 2 mars, elle s’est confiée à Femme actuelle sur ces deux événements :

« Quand on a désiré une grossesse qui s’interrompt, il semblerait naturel d’en mener à bout une seconde. Mais quand je suis retombée enceinte un an plus tard, j’ai eu la sensation que la réalité n’était plus prête à accueillir mes désirs anciens, mon rêve de maternité. Les circonstances n’étaient plus les mêmes. Il y a eu tant de chamboulements en moi, tant de blessures, que ce n’était plus le moment.

Pour moi, il était devenu impossible de devenir mère. C’était techniquement, biologiquement possible, mais humainement impossible. C’est difficile à expliquer et à comprendre. Qu’il s’agisse de la fausse couche ou de l’avortement : il y a dans les deux cas une volonté, mais une impossibilité. Et les deux un déchirement. […]. Pour avoir un enfant, il faut être tranquille, je ne l’étais pas à ce moment-là »