Influvoleurs : pourquoi la plainte de Booba contre Magali Berdah a-t-elle été classée sans suite

Le rappeur avait porté plainte contre l’agence d’influenceurs Shauna Events, dirigée par Magali Berdah, pour « pratiques commerciales trompeuses ».

La croisade contre les « influvoleurs » menée par le rappeur Booba n’aura pas su trouver d’écho auprès de la justice. Selon une information confirmée par le parquet de Paris ce jeudi 28 mars, la plainte déposée par l’artiste contre la papesse des influenceurs Magali Berdah pour « pratiques commerciales trompeuses » a été classée sans suite en novembre dernier.

Peu d’éléments tangibles

Auprès de franceinfo, le parquet de Paris a précisé que « les éléments apportés au soutien de la plainte » de Booba « étaient trop imprécis ou inexploitables pour étayer la caractérisation d’une quelconque infraction ».

Sur Twitter, l’artiste se livre depuis 2022 à une lutte acharnée contre ceux qu’il nomme les « influvoleurs », aux côtés d’un collectif « d’aide aux victimes d’influenceurs » pour déjouer les arnaques dont sont victimes les internautes. Magali Berdah figure en haut de sa liste.

Il avait donc déposé plainte contre X en juillet 2023 pour dénoncer les pratiques commerciales trompeuses de l’agence d’influenceurs qu’elle dirige, Shauna Events. Cela avait conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire. Comme le résume franceinfo, Booba fustigeait « un système d’escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shauna Events » et s’appuyait pour cela « sur des témoignages d’acheteurs qui affirmaient ne pas avoir reçu les produits commandés à la société ».

D’autres affaires judiciaires en cours

Si cette plainte a donc été classé sans suite, le rappeur et la femme d’affaires restent néanmoins liés dans d’autres affaires judiciaires. Le 24 mai dernier, l’agente d’influenceurs a porté plainte contre Booba aux motifs de menace, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l’intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. En retour, le rappeur a porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse en juillet 2023.

Depuis octobre 2023, Booba est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour « harcèlement moral aggravé » contre Magali Berdah, qui accuse le rappeur d’instiguer des campagnes de cyberharcèlement massives à son encontre, grâce à l’appui de ses fans. Magali Berdah vient d’ailleurs d’obtenir la condamnation de 28 internautes pour ce même motif.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.