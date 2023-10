Magali Berdah ciblée à nouveau par Booba : ses avocats saisissent le juge d’instruction

Le rappeur a été mis en examen lundi pour « harcèlement moral aggravé » suite à la dizaine de plaintes déposées par Magali Berdah.

Mardi 3 octobre, les avocats de Magali Berdah, papesse des influenceurs à la tête de l’empire Shauna Events, ont adressé un courrier à l’attention du juge d’instruction en charge de l’enquête sur le rappeur Booba, mis en examen pour « harcèlement moral aggravé ». Ils reprochent à ce dernier d’avoir repris son cyberharcèlement, malgré sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire la veille.

Booba mentionne Magali Berdah sur les réseaux

Lundi, Booba, Elie Yaffa de son vrai nom, était donc entendu par le juge d’instruction suite à une dizaine de plaintes déposées par Magali Berdah. Cette dernière reproche au rappeur d’avoir instigué une campagne de cyberharcèlement massive à son égard.

Le juge a estimé que la croisade contre « les influvoleurs » à laquelle se livre le rappeur depuis plusieurs mois, avait pris une tournure personnelle à l’encontre de Magali Berdah. Il a donc décidé de le mettre en examen pour harcèlement moral aggravé, assorti d’un contrôle judiciaire avec interdiction de parler de Magali Berdah sur les réseaux sociaux.

Sauf qu’à la sortie du tribunal, Booba s’est empressé de « rassurer » ses followers via une vidéo publiée sur X (anciemment Twitter), suivie de plusieurs messages dans lesquels il a mentionné Magali Berdah à trois reprises.

Comme le retrace franceInfo, il a finalement publié un quatrième message mardi, dans lequel il la désigne comme « la plaignante » et lui reproche de « cacher ses casseroles et ses multiples condamnations ». Avant de poursuivre : « À aucun moment je n’ai cherché à harceler ou menacer quiconque (…) Toute mon action a été motivée par un seul but : dénoncer les influenceurs. Dénoncer l’injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l’arnaque ».

Mardi soir, Magali Berdah était invitée sur le plateau de BFMTV suite à la mise en examen du rappeur. Elle s’était dite soulagée après avoir eu l’impression d’être « mise sur un bûcher vivant à brûler ». Interrogée sur la défense du rappeur, qui maintient mener un « combat juste », la femme d’affaires s’était alors montrée catégorique : « Booba n’est pas lanceur d’alerte. Il m’a harcelée personnellement et ensuite il a trouvé une parade pour justifier ses actes ».

Suite aux nouveaux messages publiés par le rappeur, les avocats de Magali Berdah ont saisi le juge d’instruction.