Il fait chaud, rafraîchissons-nous avec une salade à la pastèque et à la feta

Vous êtes médiocre cuisinière mais avez envie de vous régaler ? Vous ne mangez que des plats de couleur rose ? Vous refusez d’allumer vos plaques de cuisson ? Dans tous les cas, la salade pastèque-feta devrait vous plaire !

Un jour de chaleur, alors que je traînais mon corps échaudé dans la capitale à la recherche d’hydratation, je suis tombée sur une ardoise qui disait : « Entrée du jour : Salade pastèque-feta »

À la lecture de ses mots, je me suis mise à saliver sans pouvoir assouvir mon envie : il était 17h, l‘happy hour venait de commencer, et un ou deux verres de Moscow mule m’ont sorti la pastèque de l’esprit.

Le lendemain, je me suis réveillée avec un mal de crâne règlementaire et une seule idée en tête : reproduire cette salade, qui avait vraiment l’air d’être la meilleure idée du monde.

Après avoir testé quelques recettes différentes, il est temps de partager ce savoir très peu ancestral avec vous : voici ma version préférée de la salade pastèque-feta, le plat de saison au meilleur rapport goût/effort jamais inventé.

Ingrédients de la salade pastèque-feta (2 personnes)

400 grammes de pastèque

60 grammes de feta nature

50 grammes d’olives noires dénoyautées

1 bouquet de menthe fraîche

Un peu d’huile d’olive, de sel, et de poivre

Recette de la salade pastèque-feta (2 personnes)

Coupez la pastèque en tranches, puis en petits cubes

Égouttez votre feta, puis coupez-la en cubes aussi (très cubique, cette salade, ce qui est particulièrement satisfaisant à regarder)

Ciselez vos feuilles de menthe avec finesse

Réunissez tous ces ingrédients dans un saladier, et ajoutez les olives dénoyautées

Versez sur le tout un filet d’huile d’olive, avant de saupoudrer de sel et de poivre selon votre convenance (n’hésitez pas sur le poivre, qui se marie à merveille avec les autres ingrédients !)

Mettez la salade au frais pendant une vingtaine de minutes avant de la servir

Et voilà ! En plus d’être incroyablement facile à faire, cette salade est jolie à servir, et adaptable à vos préférences culinaires : si vous aimez ça, vous pouvez y ajouter du basilic ou du thym frais, de l’oignon rouge, un filet de jus de citron…

Vous obtiendrez dans tous les cas un plat qui vous rafraîchira les jours de grosses chaleurs, sans gâcher le parfum de l’été !

Crédit photo : Cody Chan / Unsplash

