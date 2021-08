Il a fallu 50 ans à Matt Damon pour arrêter de dire « p*dé »

Matt Damon vient d’admettre, dans le plus grand des calmes, qu’il a attendu 2021 — et une conversation avec sa fille — pour arrêter d’utiliser le terme homophobe « pédé ». Il était plus que temps.

Il paraît que le spectre de la cancel culture nous pousse à nous autocensurer. Il paraît qu’« on ne peut plus rien dire ». Il paraît que les discours, surtout ceux des célébrités et autres personnes très en vue, se lissent au maximum de peur d’entendre résonner les sirènes de la woke police.

Mais rien de tout cela n’effraie Matt Damon qui vient d’admettre en toute détente qu’il utilisait encore le terme homophobe « faggot », l’équivalent de « pédé », jusqu’à très récemment — et qu’il a fallu que sa fille le convainque de changer son vocabulaire.

Ça lui aura juste pris 50 ans…

Matt Damon arrête de dire « pédé », il était temps

Dans un long entretien avec le Sunday Times britannique, Matt Damon évoque son utilisation de « l’insulte homophobe qui commence par P », comme le relaie Vulture.

« J’ai fait une blague, et je me suis pris un traité par ma fille. Elle a quitté la table. J’ai dit “Allez, c’est une blague ! Je dis le mot dans le film Deux en un !” Elle est allée dans sa chambre écrire un très long, très beau traité expliquant pourquoi ce terme est dangereux. J’ai dit “Ok, je remise le mot en P !” J’ai compris. »

Le Times suggère que cette déclaration plutôt surprenante, en cela que Matt Damon assume ouvertement avoir utilisé « pédé » jusqu’à récemment, est peut-être un coup marketing : « Matt Damon se lance dans le genre d’anecdote qui finit par faire les gros titres », note Jonathan Dean, le journaliste qui l’a interviewé, avant de citer l’acteur.

Mais si c’en est un, il n’est pas très positif : Jezebel ironise carrément sur le fait que Matt Damon s’est « auto-cancel » et en profite pour rappeler que le film Stillwater, son actualité du moment, est déjà dans la tourmente puisqu’il est inspiré de l’histoire vraie d’Amanda Knox, laquelle n’a pas consenti au projet et l’a incendié sur Twitter !

Vulture, de son côté, rappelle qu’il est fort décevant de constater que Matt Damon, même s’il a joué des personnages gay, ait continué pendant si longtemps à utiliser un terme très clairement homophobe, qui tend fort heureusement à ne plus être jeté à la légère. En 2011, déjà, le basketteur Kobe Bryant recevait 100.000$ d’amende pour avoir traité un arbitre de « pédé » — ce n’est que l’une des nombreuses occasions que l’acteur aurait pu saisir pour s’éduquer, plutôt que de refiler la charge mentale de sa déconstruction à sa fille.

