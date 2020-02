10 produits de beauté pas chers à emmener au ski

J’en ai déjà parlé dans un article dédié : le ski est la pire chose.

Mais comme je suis professionnelle et que je pense à tout le monde (je te pardonne pour tes mauvais choix), je sais qu’il y a quelques produits de beauté indispensables à emmener dans sa valise pour une semaine à la montagne.

Et comme tu te seras ruinée sur le forfait ski, j’ai choisi des produits pas chers rien que pour toi !

Des protections solaires pas chères pour le ski

Au ski, c’est bien connu : il vaut mieux faire attention à se protéger du soleil !

Qu’il fasse beau ou pas, la neige amplifie ses rayons et si tu ne veux pas avoir la face cramée dès le deuxième jour, prévois de la crème solaire !

Crème solaire visage SPF50, Avène, 9,60€

Attention également à ne pas négliger tes lèvres qui peuvent elles aussi prendre cher à la montagne. Choisis un SPF30 minimum !

Baume à lèvres SPF30, Laboratoires de Biarritz, 9,90€

Des produits de beauté hydratants et nourrissants pour le ski

La fin d’une journée de ski te permettra de te faire un peu de bien avec des produits riches et hydratants pour réparer ta peau si elle a un peu trop souffert du froid et du soleil.

La première étape, bien sûr, c’est une bonne douche chaude ! Je t’ai sélectionné un baume lavant surgras d’Yves Rocher qui sent bon le karité.

Baume lavant karité, Yves Rocher, 4,95€

Pour apaiser ta peau qui a peut-être un peu trop pris le soleil malgré tout, un peu de gel d’aloe vera lui apportera l’hydratation qui lui manquait. Tu peux l’appliquer sur le visage ou le corps !

Gel d’aloe vera bio, De Saint Hilaire, 9,50€

Pour les zones vraiment sèches ou crevassées, j’adore cette crème de Mixa qui est sortie très récemment. Sa texture est très épaisse et apaise vraiment la peau !

Crème nourrissante et réparatrice bio, Mixa, 5,49€

Si la sécheresse est principalement localisée au niveau de tes mains, choisis une crème très riche à base de propolis (un actif qui favorise la cicatrisation).

Baume mains de secours, Ballot-Flurin, 11,10€

Les courbatures arrivent quand tu enlèves tes chaussures ? Hop là, l’huile de massage à l’arnica ! Tu peux même en verser un bouchon dans l’eau de ton bain pour te délasser après une journée sportive.

Ça marche aussi avec la luge, hein.

Huile de massage à l’arnica, Puressentiel, 11,60€

Avant de te coucher, je te conseille ce masque de nuit à base de chanvre de The Body Shop qui régénérera ta peau pendant que tu dors. Si tu as la peau sèche, tu devrais kiffer ce produit !

Masque de nuit nourrissant apaisant, The Body Shop, 20€

Avec ça, une bonne couche de baume à lèvres au miel, et une crème qui te réchauffera les pieds si tu as un peu pris froid sur le télésiège, et tu es parée pour la journée ski du lendemain !

Baume à lèvres miel et prune, Ibbeo Cosmétiques, 5€

Crème chauffante pour les pieds, Akiléïne, 11,50€

Et toi, c’est quoi tes indispensables beauté pour le ski ?

