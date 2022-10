Harvey Weinstein risque 140 ans de prison supplémentaire

Condamné à 23 ans de prison, Harvey Weinstein fera face à la justice pour répondre de cinq nouvelles accusations d’agressions sexuelles. Le producteur encourt jusqu’à 140 ans de prison supplémentaires.

Cinq ans après son apparition médiatique, en octobre 2017, le mouvement #MeToo continue de répandre ses effets salvateurs. À Los Angeles, Harvey Weinstein fera de nouveau face à la justice pour répondre de cinq nouvelles accusations de viols et d’agressions sexuelles.

Le deuxième procès d’Harvey Weinstein

Ce lundi 10 octobre s’est ouvert, devant le tribunal de Los Angeles, le second procès de l’ancien parrain de Hollywood, Harvey Weinstein. Aujourd’hui âgé de 70 ans, le producteur de Pulp Fiction avait déjà été condamné à 23 ans de prison en mars 2020 à New-York.

Sa peine risque d’être lourdement rallongée. En effet, Weinstein fait l’objet de cinq nouvelles accusations d’agressions sexuelles et de viol. Les faits se seraient déroulés dans des hôtels de Los Angeles et de Beverly Hills entre 2004 et 2013. Parmi les accusatrices, on retrouve notamment l’actrice Lauren Young ou encore une mannequin italienne. Selon Variety, la similitude entre les témoignages des cinq plaignantes permettrait à l’accusation de mettre en avant un mode opératoire du prédateur sexuel.

90 plaignantes

Pour rappel, ce sont près de quatre-vingt-dix femmes qui ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viols. Mais si ces plaintes ne font pas l’objet de procès, c’est parce que le délai de prescription a été dépassé dans l’écrasante majorité de ces affaires. Parmi les plaignantes, on compte notamment Salma Hayek, Rose McGowan, Angelina Jolie ou encore Gwyneth Paltrow.

Comme lors de son procès new-yorkais en 2020, Harvey Weinstein plaide non coupable et affirme que ces femmes étaient consentantes. En cas de condamnation, le producteur encourt 140 ans de prison supplémentaires, ce qui porterait donc sa peine à 163 ans.

