Harry Styles tourne son nouveau clip au même endroit qu’un titre culte des One Direction

Harry Styles vient de sortir le clip de Watermelon Sugar, l’une des chansons de son dernier album solo Fine Line.

Dans cette vidéo, il se goinfre de pastèque sur une plage, et les fans ont repéré un détail qui les a rendu ultra guillerets.

Harry Styles partage son amour de la… pastèque dans son nouveau clip

Watermelon Sugar est une chanson relativement subtile sur tout ce qui semble être le sex et peut être la drogue.

C’est pourquoi dans le clip, Harry et ses modèles se délectent de tranches de pastèques de manière tout à fait explicite.

Et comme dans son clip de Lights Up, Harry est entouré de gens ultra beaux et hypers tactiles façon orgie soft.

Si tout le monde est relativement stéréotypiquement beau, le casting est inclusif est ça ça fait plaisir.

Harry Styles film son nouveau clip au même endroit que What Makes You Beautiful

Mais trève de bavasserie, passons au fameux détail qui a ébranlé les anciens fans de One Direction…

Il se trouve que le clip de Watermelon Sugar a été tourné sur la même plage que le hit culte du boys band, What Makes You Beautiful !

En effet, il n’y a pas de doute. Plusieurs tweets ont comparé les plans des deux clips et il s’agit effectivement de Malibu Beach !

i-is th-that- the one direction wmyb beach in the watermelon sugar music video 😳 pic.twitter.com/Dis9ucA87L — ig: hazlovestommo¹ᴰ | nsfr (@_hazlovestommo) May 18, 2020

Est-ce que c’est… la plage de What Makes You beautiful de One Direction dans le clip Watermelon Sugar ?

So Watermelon Sugar music video was filmed on the same beach that What Makes You Beautiful music video was filmed, my 13 year old self is crying pic.twitter.com/4qKqeN2t1g — 𝑷𝒂𝒖𝒍𝒂 (@harryseingblind) May 18, 2020

Donc, Watermelon Sugar a été tourné sur la même plage que What Makes You Beautiful, ma moi de 13 ans pleure.

THE WATERMELON SUGAR MV TAKES PLACE AT THE SAME BEACH ON WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL WAS. THE COLORS OF THE TABLE ARE THE SAME COLORS AS THE VAN LOUIS DROVE IN THATS WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL. pic.twitter.com/OE3WhtIO8V — 𝙜𝙚𝙢 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙨 𝙮𝙤𝙪 🍉 (@1d_always_you) May 18, 2020

POURQUOI TU CRIS. Hum. Donc la personne dit :

Le clip de Watermelon Sugar a lieu sur la même plage que What Makes You Beautiful. Les couleurs de la table sont les mêmes que celles du van que Louis (Tomlinson) conduit dans What Makes You Beautiful.

Sympathique référence ! Penses-tu qu’Harry a fait exprès, ou simplement que c’était la seule plage dispo pour la date fixée ?

Fais-tu partie de feu les fans de One Direction ? Sinon, tu en penses quoi de ce clip et de cette chanson d’Harry Styles ?

