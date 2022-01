H.E.R., la queen du R&B, devient ambassadrice mondiale L’Oréal Paris

La chanteuse R&B de talent H.E.R. devient la nouvelle ambassadrice mondiale de L’Oréal Paris, une collaboration qui permet à la marque de se rapprocher de la jeune génération

La chanteuse de R&B H.E.R, qui a marqué l’industrie de la musique avec des morceaux tels que Slide, et dont la voix et le style sont sans pareil, s’est faite remarquée par L’Oréal Paris. C’est annoncé, la jeune femme devient leur ambassadrice mondiale.

À seulement 24 ans, Gabriella Wilson alias H.E.R a enchaîné les morceaux à succès. Avec déjà 5 albums à son actif, le talent de H.E.R. est en constante évolution et elle ne fait que gâter nos oreilles. Après des personnalités iconiques telles que Viola Davis, Céline Dion, ou encore Eva Longoria, H.E.R. devient à son tour ambassadrice mondiale de L’Oréal Paris.

Une nouvelle aventure pour la jeune voix du R&B

Après deux Grammy en 2021 pour meilleure chanson R&B et meilleure chanson de l’année, H.E.R. continu son chemin et semble honorée de rejoindre l’aventure L’Oréal Paris.

« Je suis plus qu’excitée et honorée de rejoindre la famille L’Oréal Paris en tant qu’ambassadrice mondiale ! Comme tant de femmes, L’Oréal Paris est une marque que je connais depuis toute jeune, et pas seulement pour ses produits (que j’utilise vraiment !) mais aussi pour leur magnifique mantra : parce que je le vaux bien. »

Cette nouvelle collaboration permet à L’Oréal Paris de parler un peu plus à la jeune génération. H.E.R. incarne la beauté naturelle et pleine de confiance en elle, avec une chevelure plus qu’incroyable !

D’après le média Fashion Network, la chanteuse apparaîtra dès mai 2022 dans une première campagne pour son nouveau Elseve Dream Long Curls. Hâte de voir !

Crédit photo : Instagram de H.E.R.

