Galériennes aux grands pieds, réjouissez-vous : Asos sort des talons allant du 37 au 46

Avec la marque spécialisée dans la mode pour les femmes grandes TTYA London, Asos sort des talons allant du 37 au 46 pour que plus de personnes puissent trouver chaussure à leur pied.

Si la mode commence à mieux comprendre l’importance de proposer des tailles de vêtements pour toutes les morphologies, ce n’est pas encore le cas côté souliers.

Pourtant de nombreuses personnes — dont des femmes cisgenres, transgenres, des personnes non-binaires, ou même des hommes — peuvent désirer vouloir chausser des talons haut dans leur pointure !

Mules ornementées en satin à talon mi-haut, Asos Design x TTYA, 50,99€.

Asos et TTYA London s’allient pour des souliers du 37 au 42

Jusqu’ici, les personnes désireuses de trouver escarpins à leur pied devaient souvent se tourner vers des marques allemandes ou carrément se rendre dans des sexshops, pour un choix souvent limité, à des prix pas toujours abordables.

Mais le géant Asos vient de s’allier à la marque TTYA London pour répondre à cette demande — difficile à chiffrer, puisque l’offre n’existe que de façon marginale, plutôt en ligne, et souvent sur des sites étrangers.

Bottines en maille à talon haut, Asos Design x TTYA, 68,99€.

TTYA London, associée à Asos sur cette collection, est une marque britannique fondée en 2013 par la créatrice Irene Agbontaen ; elle propose des vêtements taillés pour les femmes de plus 1,80m, et est adorée par bien des célébrités telles que les mannequins Jourdan Dunn, Karlie Kloss, la chanteuse Jessie J, ou encore l’animatrice télé riche en mèmes Wendy Williams.

Des talons en grande pointure, pour trouver chaussure à son pied

Cuissardes à talon haut, Asos Design x TTYA, 75,99€.

Cette collab’ entre une marque experte des grandes tailles et cet eshop très connu et accessible dans plein de pays du monde promet donc de répondre à un besoin plus répandu qu’il n’y paraît.

Cela pourrait bien tenir d’un tabou, les petits pieds étant socialement valorisés comme féminins au point que certaines personnes voulant adhérer à cette idéal de beauté peuvent avoir développé la douloureuse habitude de se résigner à contracter leurs orteils dans des chaussures trop étroites faute de trouver leur pointure dans le modèle souhaité…

Ballerines plates en satin à noeud, Asos x TTYA, 37,99€.

Au programme de cette collab’ allant donc des pointures 37 à 46, de 37,99€ à 75,99€ : des cuissardes en similicuir noir à talons aiguilles, des bottines façon chaussettes en résille dans des mules à talons, des mules open-toes en satin ornées de cristaux sur le cou-de-pied, ou encore des ballerines plates à bride slingback pour bien tenir sur le talon ponctué d’un gros noeud à l’avant.

Soit autant de chaussures polyvalentes, pouvant aussi bien servir pour la vie quotidienne, les soirées habillées ou les rendez-vous caliente.

Toute la collection de chaussures grandes pointures Asos x TTYA

À lire aussi : Pourquoi les chaussures à plateforme massive continuent d’être la plus grosse tendance du moment

Crédit photo de Une : Asos x TTYA London