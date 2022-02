Futurama revient pour 20 nouveaux épisodes, que vous le vouliez ou non

Futurama annonce son retour après dix ans ! Eh oui, nous allons enfin retrouver Fry, Bender, Leela et les autres dans 20 nouveaux épisodes, dès 2023.

Futurama est une série qui a marqué son époque avec ses personnages loufoques aux aventures incroyables. Diffusée en 1999 et terminée en 2013 après dix saisons, cette fiction qui rassemble Fry, Bender, Leela et les autres reviendra pour une ultime aventure, une décennie après sa dernière saison !

La série créée par Matt Groening — co-créateur des Simpson — et David X Cohen sera de retour avec 20 nouveaux épisodes en 2023. Aux États-Unis, cette saison supplémentaire sera disponible sur Hulu.

La série originale, qui devait accompagner le succès des Simpson, était diffusée sur la chaîne américaine Fox. Cependant, la production a abruptement cessé en 2003, après cinq saisons.

Le programme a ensuite été récupérée en 2007 par Comedy Central, qui a réussi à lui faire revivre un succès jusqu’en 2013. Après 140 épisodes au total, Futurama reste une série culte pour les fans du genre !

Dans une interview pour le magazine The Hollywood Reporter, Craig Erwich — qui s’occupe du contenu original proposé par Hulu et ABC Entertainement — a déclaré :

« Quand l’opportunité d’amener aux fans de nouveaux épisodes de Futurama nous a été présentée, nous ne pouvions pas attendre. La série iconique a pavé le chemin pour les dessins animés pour adultes, depuis sa création, et nous avons hâte de voir Matt et David continuer à ce chemin et établir Hulu comme la chaîne de ce genre. »