On n’y croyait plus : le parc à thème studio Ghibli a enfin sa date d’ouverture

Sa construction avait été annoncée en 2018. Son ouverture était prévue pour 2020. Finalement, le parc à thème studio Ghibli ouvrira ses portes cette année. Mais quand exactement ?

On ne sait pas vous, mais nous on a toujours rêvé de prendre le Chabus et de flâner dans l’univers merveilleux des films d’animation les plus cultes du Japon.

Et figurez-vous que ce sera bientôt possible, grâce à l’ouverture imminente (enfin… tout est relatif) du parc à thème du studio Ghibli !

Ghibli Park, le parc à thème du célèbre studio ouvre bientôt ses portes

C’est un projet de longue haleine que celui du Ghibli Park. En effet, son chantier avait été annoncé il y a déjà plusieurs années, et son ouverture était prévue en 2020.

Mais la construction a pris du retard — comme c’est souvent le cas dans ces projets d’ampleur — et le Covid n’a pas dû aider à tenir les délais.

Quoi qu’il en soit, le parc à thème du studio Ghibli, qui reconstruit les univers de ses films animés mythiques, parmi lesquels Mon Voisin Totoro, ouvrira ses portes le 1er novembre 2022.

C’est le studio lui-même, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985, qui a annoncé la date d’ouverture du parc.

Il ne vous reste donc plus que quelques mois à attendre avant de plonger dans l’univers de vos films favoris, dans le département d’Aichi, situé dans la région du Chūbu !

Vous pourrez d’abord explorer la maison du dessin animé Mon Voisin Totoro, avant de découvrir, en 2023, les univers de Princesse Mononoké et du Château ambulant.

Pour ce qui est des autres zones (cinq en tout), elles requerront encore un peu de temps pour être totalement finies et prêtes à accueillir le public. Il faudra donc prendre votre mal en patience.

En tout cas, si le spectacle est à la hauteur de l’argent qui a été dépensé pour le créer, vous devriez en prendre plein la tronche. En effet, le chantier du parc a coûté la modique somme de 34 milliards de yens, ce qui fait à peu près 264 millions d’euros.

Autant dire qu’on s’attend à être éblouies !

À lire aussi : Hayao Miyazaki sort ENCORE de sa retraite pour un nouveau film !