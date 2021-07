Frissons et rires garantis ce midi sur la chaîne Twitch de Madmoizelle avec InèsAlmrz !

L’animatrice et streameuse de talent Inès fait son premier live Madmoizelle aujourd’hui de 12h à 14h ! L’occasion pour nous de frissonner et découvrir le jeu «State of Decay 2» dans la bonne humeur et la déconnade.

Un envie de se détendre pendant votre pause dej’ ? Inès Almrz, animatrice et streameuse Twitch depuis six ans maintenant, nous fait l’honneur de faire son premier live sur la chaîne Twitch de Mad ce midi en vous accompagnant, armée de ses blagues et sa joie contagieuse.

«State of Decay 2» : le jeu d’action et de survie à faire peur autant qu’à faire rire

Le début de hostilités se fera dès 12h, avec un peu du blabla toutes et tous ensemble sur le live afin de se détendre pendant notre pause déjeuner et présenter notre nouvelle streameuse. Mais ne vous reposez pas trop, les zombies sont à la porte et prêts à se faire entendre….