Pourquoi ma mère médecin est une héroïne, et pas seulement pendant le coronavirus

Comment aider le corps médical ?

Quelques conseils de ma mère, médecin généraliste :

« La mesure essentielle que chacun doit prendre c’est de respecter les gestes barrières et les règles de confinement qui ont été énoncées.

Le plus important est que si vous n’êtes pas malade, ni aucun membre de votre famille ne l’est et que vous avez des masques, appelez l’EHPAD ou l’hôpital le plus proche de chez vous pour proposer d’en faire don, même 5 masques, c’est énorme.

Le personnel a des règles très strictes et les masques sont très fréquemment changés, tout stock supplémentaire est un plus.

Si vous savez votre voisine ou voisin personnel soignant, proposez-lui de garder ses enfants, promener son chien, lui faire des courses, pour le ou la soulager.

Ce qui est certain c’est que plus les jours passent et plus le personnel est stressé, fatigué et plus facilement agacé.

Essayez au maximum de leur faciliter le quotidien, notamment en n’appelant pas le 15 pour des choses qui n’ont pas d’importance, ou ne pas saturer de coups de fils les EHPAD pour avoir de nouvelles de vos proches.

Attention, chaque appel en EHPAD est traité, en tout cas pour celui où je travaille, et le personnel donne avec joie des nouvelles des résidents.

Mais quand vous appelez essayez de faire court, concis, et d’être encore plus respectueux et polis avec la personne que vous avez au bout du fil, qui est très certainement éreintée.

Et enfin ne cédez pas à la panique, restez calme, essayez vraiment au maximum de ne pas sortir. »