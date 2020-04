La Fashion Week de Londres sera numérique et non-genrée

D’après Vogue, le British Fashion Council a annoncé le 21 avril qu’une nouvelle version de la Fashion Week de Londres aura lieu cette saison.

L’événement se déroulera aux dates prévues pour la Fashion Week Homme de Londres, c’est à dire du 12 juin au 14 juin 2020.

La fashion Week de Londres sera entièrement numérique

Au lieu de proposer les défilés physiques habituels, la Fashion Week de Londres sera entièrement numérique, et tout se passera sur le site web Londonfashionweek.co.uk !

Cette Fashion Week numérique ne sera donc pas divisée en deux parties distinctes « homme et femme », mais mélangera les deux dans une volonté de donner naissance à une Fashion Week non-genrée.

En terme de contenus, il y aura des lookbooks numériques, des interviews ou encore des podcasts.

Teen Vogue explique que cette décision s’aligne avec la tendance croissante de l’industrie de la mode à s’engager avec les communautés en ligne (avec par exemple des lives Instagram ou des vidéos YouTube).

Tous les contenus n’ont pas été révélés, et je pense que cette Fashion Week numérique nous réserve bien des surprises.

Le British Fashion Council a d’ailleurs assuré que le contenu proposé capturerait « l’esprit humoristique de la mode anglaise et londonienne telle qu’on la connaît. »

La fashion Week se numérise : vers une mode plus accessible

Bien que cette Fashion Week numérique voie le jour en raison du confinement, je pense que c’est aussi le moment pour la mode d’élargir ses horizons et d’être disponible pour un plus grand public.

Tu n’auras pas besoin d’invitation personnelle pour y assister, et cela rend l’événement très accessible, moins connoté comme « réservé à une élite ».

C’est finalement un chemin qu’est en train de prendre la mode dans son ensemble ces temps-ci.

Si à l’origine, la mode vient d’en haut et descend dans la rue, l’inverse est de plus en plus évident et l’idée d’une « élite » se fait de moins en moins ressentir.

Cette Fashion Week numérique est peut-être le moment de révolutionner la façon dont la Haute Couture et le prêt-à-porter de luxe communiquent dans leur intégralité.

À lire aussi : Tout sur la mode romantique, tendance phare du printemps/été 2020