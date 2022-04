Faire du sport pendant la grossesse serait bon pour soi et le bébé (mais chiller aussi)

Le repos, certes, c’est bien ! Mais le sport aussi serait très bon pour la santé des femmes enceintes et des bébés, selon cette récente étude.

Quand la mère fait du sport, cela serait bénéfique pour elle, mais aussi pour le bébé ! C’est en tout cas ce que nous indique cette étude randomisée publiée dans Journal of Physical Activity and Health.

Selon cette étude, un « gain de 3 points de QI »

Les chercheurs et chercheuses de l’université de Pelotas au Brésil ont étudié 424 femmes enceintes, entre seize et vingt semaines de grossesse. Un groupe a fait du sport, trois séances d’une heure par semaine et l’autre pas d’activité physique.

Les tests langagiers et cognitifs des enfants à 2 et 4 ans sont meilleurs chez ceux dont la mère a fait du sport pendant la grossesse — alors même qu’il n’y avait pas de différence à 1 an. Le Monde nous indique, en rapportant les propos de l’équipe brésilienne que « L’amélioration était limitée, mais statistiquement significative. »

Il y aurait un gain de 3 points de QI pour la population d’enfants dont la mère a fait du sport. Le neuropédiatre David Germanaud (CEA) déclare :

« En termes d’ampleur d’effet concernant le langage, c’est modeste, l’équivalent d’un gain de trois points de QI. Il faut aussi bien garder en tête que ces bénéfices potentiels sont à l’échelle d’une population et non individuels, mais ces résultats seraient cohérents avec d’autres, comme une réduction du risque de diabète gestationnel. »

Les résultats sont néanmoins à interpréter avec mesure. Les femmes qui ont participé ne sont pas représentatives de la population générale et certaines ont abandonné en cours de route.

L’important, c’est d’être chill : sport ou non

Bon, le sport peut avoir des bienfaits pour les femmes enceintes et pour les bébés. Mais le plus important, c’est de vivre sa grossesse de manière aussi détendue que possible. Et si le sport ne fait pas partie de vos envies, alors mieux vaut ne pas se forcer. Le stress n’est clairement pas l’idéal pour le bébé, et pour sa mère aussi.

L’injonction à la détente peut aussi être une pression de plus qui crée du stress. Oh là là mais comment faire ? Pour éviter tout cercle vicieux, sachez que le sport est bon et peut être bénéfique pour la personne enceinte et le bébé. Pas un marathon, entendons-nous, plutôt des sports adaptés comme le yoga ou la natation…

Mais si vous voulez juste chiller dans votre canap’, comme cela peut être notamment indiqué pour une raison ou autre pendant la grossesse, c’est tout à fait ok aussi. Je n’ai fait aucune activité physique pendant ma grossesse et ayant commencé à avoir des contractions dès le 6 mois, j’ai dû être alitée totalement pendant un mois, et mes bébés sont tout sauf bêtes, donc pas de pressions ! Ce sont des tendances, à relativiser…

