Et les baskets préférées des Françaises et Français sont…

La plateforme dédiée aux sneakers StockX vient de sortir son rapport trimestriel sur les tendances baskets, avec des préférences en fonction des pays. Devinez quelle marque arrive en tête en France ?

Depuis quelques années, porter des baskets dans la vie quotidienne et non pour aller faire du sport n’a plus rien de choquant. On peut même en arborer dans de plus en plus de milieux professionnels sans faire vaciller sa hiérarchie.

Cette omniprésence connaît des spécificités géographiques que la plateforme de référence StockX recense. Son dernier rapport compare les tendances dans le monde au cours du troisième trimestre 2021 comparé aux précédents, ce qui donne un aperçu instructif des goûts grandissants en matière de baskets en fonction des pays !

À chaque pays ses tendances en matière de baskets préférées

D’après la popularité des marques sur la plateforme, New Balance tire son épingle du jeu en France.

Baskets New Balance

En Italie, ce sont les baskets Alexander McQueen (surtout grâce au succès de leur modèle qui ressemble à des Stan Smith compensées) qui s’affirment en tête de classement.

Baskets Alexander McQueen

Au Japon, les Vans explosent.

Baskets Vans

En Espagne, ce sont les Nike qui cartonnent, en particulier le modèle Jordan 1 Mid Dia de Muertos.

Baskets Nike

Est-ce que ce classement vous surprend ?

À lire aussi : La Converse revient et elle n’a qu’un seul but : nous tuer les pieds

Crédit photo de Une : pexels-ready-made-3964461