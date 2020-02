Le film d’horreur Esther va avoir droit à un prequel !

En 2009, les fans de films d’horreur découvraient Esther, le film d’horreur sur une petite orpheline bien, bien creepy.

Plus de dix ans plus tard, Esther va revenir hanter les salles de cinéma dans un nouvel opus qui promet d’être tout aussi flippant que le premier !

Attention, même si au bout de 11 ans j’estime qu’il ne s’agit plus d’un spoil, je te préviens quand même (parce que je suis sympa) que je vais raconter la fin du film dans cet article.

Esther, c’était quoi la fin déjà ?

Petit rappel, voilà de quoi parlait Esther :

Après avoir perdu l’enfant qu’elle portait, Kate (Vera Farmiga) décide d’adopter une petite fille de 9 ans, nommée Esther. Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la « douce » enfant. Autour d’elle, personne n’a rien remarqué, et nul ne semble partager ses doutes et ses inquiétudes…

Car l’adorable Esther est en réalité une dangereuse psychopathe qui veut draguer le père de famille et buter les gosses.

Le film d’horreur reposait beaucoup sur son plot twist final où les spectateurs découvraient que la gamine n’a en réalité pas 9 ans mais 33. Oh wow.

Sa fausse identité et son comportement de zinzin meurtrière seraient dûs à son passé sombre et sanglant et notamment à ce qu’elle a vécu dans un hôpital psychiatrique en Russie.

Esther, le prequel du film d’horreur

Orphan, de son titre original, avait connu un grand succès attirant de nombreux spectateurs au cinéma et rapportant de belles recettes malgré les critiques presse et avis du public assez mitigées.

La gamine flippante as fuck est même devenue une icône dans le genre horrifique.

The Hollywood Reporter vient d’annoncer qu’Esther aura droit à un prequel !

Ce film sera intitulé Esther aux États-Unis (Esther, les origines chez nous maybe ?) et reviendra sur la vie de l’orpheline avant les événements du premier film. Ça promet…

Côté réal, tu pourras retrouver William Brent Bell qui s’y connaît bien en films horreur infantiles puisque c’est à lui que nous devons The Boy et The Boy : La malédiction de Brahms qui arrive en salles ce 26 février.

Le tournage est prévu pour le troisième trimestre de 2020, les adeptes des frissons devront donc prendre leur mal en patience.

Et toi, t’avais flippé devant Esther ?

