Est-ce qu’il ne serait pas temps d’investir dans un vrai bon aspirateur ?

Les dernières générations d’aspirateurs sont plus que prometteuses, mais concrètement, qu’est-ce que ça change ? Eh bien certaines vous diront : « tout » !

Vous vous dites peut-être que vouloir posséder de l’électroménager haut de gamme est un souhait réservé aux obsédés du propre et des intérieurs impeccables ? Vous ne vous êtes jamais autant trompée ! Figurez-vous que certaines marques rivalisent d’ingéniosité pour nous faire désirer un aspirateur autant que du chocolat noir (et j’aime vraiment ça).

D’ailleurs, l’une d’elles s’installe en France depuis quelques années et ses modèles sont plein de promesses, notamment l’aspirateur balai T30. C’est la marque Dreame, qui depuis 2015 imagine des appareils de nettoyage intelligents afin « d’améliorer la qualité de vie des utilisateurs mondiaux ».

Pour moi il y a clairement un avant/après la possession d’un aspirateur haut de gamme, qui l’eût cru !

Un aspirateur sachant aspirer…

Alors vous vous dîtes très certainement qu’un aspirateur qui aspire, c’est évident — eh bien ce n’est pas toujours le cas… D’ailleurs j’ai posé la question à la rédaction de Madmoizelle, et plusieurs journalistes m’ont répondu qu’elles n’étaient pas satisfaites du leur et qu’elles avaient dû en acheter un deuxième (voire un troisième) !

Les aspirateurs dernier cri font mieux que juste aspirer, bien sûr. C’est là où on arrive dans le turfu.

Le T30 par exemple détecte automatiquement la poussière à l’avance si vous le placez en mode Auto et choisit le bon niveau d’aspiration en fonction de la quantité de saleté. Ainsi, il économise sa batterie ! Vous pouvez suivre le niveau de poussière sur un petit écran, mais ce petit bijou vous indiquera également les rapports de nettoyage, les messages d’erreur et le niveau de batterie restante.

Et la batterie, c’est souvent ce qui pèche pour ce type d’appareil sans fil. Parce que trouver la force de faire son ménage, ranger tout son intérieur et sélectionner la playlist qui conviendra demande une certaine détermination ! Alors si c’est pour tomber en rade 20 minutes plus tard, c’est assez rageant, vous en conviendrez.

Heureusement les innovations n’arrêtent pas de ce côté-là. Le T30 possède carrément un jeu de batteries qui lui fournit une énergie efficace et une forte capacité de dissipation de la chaleur pour maintenir une puissance de sortie constante pour le moteur.

Il tient 90 minutes en mode éco, 35 minutes en mode médium et 7min30 en mode turbo. J’avoue qu’avoir une telle chose entre les mains est assez impressionnant, d’autant qu’il fait tout ça sans bruit ! Peut-être que les aspirateurs dirigeront vraiment le monde un jour.

…sait aspirer sans son sac (et sans fil)

Mais ce type d’objet mérite deux minutes de s’attarder sur sa forme. C’est un aspirateur balai, c’est un fait, mais ça signifie surtout trois choses : débrancher et rebrancher le fil dans une autre pièce parce qu’il n’est pas assez long, c’est terminé ! En plus vous ne vous prendrez plus les pieds dedans.

Le deuxième argument, qui est induit par le premier, c’est que c’est un gain de place non négligeable. Quand vous habitez dans un placard à balais en ville c’est un argument notable. D’ailleurs une des journalistes m’explique qu’elle a carrément fait planter un clou dans sa cuisine pour y accrocher son aspirateur ! Parce que oui, il peut être un objet design, et en tant que jeune maman, pour elle, l’avoir à portée de main est une nécessité.

Le troisième et dernière chose, à laquelle on ne pense pas, c’est que le T30 n’a pas besoin de sac. La cuve à poussière de 600 mL peut être vidé d’un simple clic. Ensuite vous n’avez plus qu’à nettoyer la cuve à poussière et le filtre.

Vous vous dites que c’est quelque chose que vous n’aviez pas à faire avant ? Et vous avez raison, mais cela vous permet de conserver plus longtemps votre aspirateur, qui aura une durée de vie plus longue qu’un aspirateur à sacs puisque le filtre est régulièrement nettoyé. C’est un objet qui dure donc.

Alors, certes, c’est un achat conséquent, mais on en a toujours pour son argent avec un bon aspirateur. Et puis à l’approche des fêtes, acheter un T30 de la marque Dreame pour vous ou votre partenaire de vie qui a compris que l’égalité c’est la base, reste un cadeau utile (et plaisir) !

En effet vous ne pourrez plus chanter sans qu’on vous entende en passant l’aspirateur, mais qui sait ? Vous pourrez peut-être vous surprendre en vous entendant vraiment chanter !

