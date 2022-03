D’Yseult à Orelsan en passant par Mara, les Solidays 2022 font rimer musique et politique

Le festival des Solidays se tiendra du 24 au 26 juin à Paris 2022 et compte des têtes d’affiche impressionnantes (telles que Black Eyed Peas, Yseult, Eddy de Pretto, Feu! Chatterton, Mara, –M–, ou encore Ninho), au profit de la lutte contre le VIH/sida.

On aurait pu croire que la pandémie aurait réduit les probabilités d’avoir des têtes d’affiche de folie, mais les Solidays ne lésinent jamais. Pour sa 24e édition, qui affiche déjà presque complet, ce festival de musique organisé par l’association Solidarité Sida depuis 1999 frappe toujours aussi fort.

Sur les pelouses de l’hippodrome de Paris Longchamp du 24 au 26 juin 2022, on pourra notamment croiser Black Eyed Peas, Damso, Eddy de Pretto, Feu! Chatterton, Justice, –M–, Ninho, Orelsan, ou encore Polo & Pan, en plus des tables-rondes, conférences, et activités ludiques et pédagogiques. Mais d’autres artistes qui montent et d’envergure promettent également d’envoyer du lourd.

Gaël Faye, Yseult, Mara, également à l’affiche des Solidays 2022

Les artistes programmés pour les Solidays 2022. © Capture d’écran du site des Solidays.

Bien d’autres talents seront de la partie, tels que Gaël Faye, Yseult, la rappeuse Brö, le rappeur Oboy, ou encore Mara et ses paroles toujours plus explicites.

Le collectif festif La Créole mettra également le feu à ce festival de musique qui permet de récolter des fonds pour la recherche contre le VIH/sida, des programmes de prévention et d’aide aux malades.

Car l’épidémie n’est pas finie, même si la pandémie de Covid a failli le faire oublier. Si bien que davantage de personnes hétéros que d’hommes gays ou bis ont été dépistés positifs au VIH au Royaume-Uni en 2021, par exemple.

Bref, faire la fête pour la bonne cause n’aura jamais sonné aussi bien !

