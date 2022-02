Une première en 10 ans : plus d’hétéros que de gays ou bis sont dépistés positifs au VIH au Royaume-Uni

Pour la première fois depuis une décennie au Royaume-Uni, davantage de personnes hétérosexuelles que de gays et bis sont diagnostiqués séropositives au VIH. L’occasion de rappeler l’importance des dépistages réguliers et des méthodes de prévention, parfois méconnues par les hétéros.

C’est un point de bascule dans l’interminable épidémie du VIH/Sida. D’après les derniers chiffres de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (HSA), le nombre de nouveaux diagnostics de VIH chez les personnes hétérosexuelles s’avère plus élevé que chez les hommes gays et bis au Royaume-Uni.

Des dépistages du VIH/Sida plus souvent tardifs chez les personnes hétéro

Comme le relève le média britannique The Independant, sur l’année 2021, parmi les personnes dépistées séropositives au VIH, 45% étaient des hommes se déclarant gays et bis, contre 50% de femmes et d’hommes hétérosexuels.

La HSA constate également que les personnes hétérosexuelles sont davantage susceptibles d’être diagnostiquées tardivement, à un stade où les dommages à leur système immunitaire a déjà commencé. En 2020, au Royaume-Uni toujours, 55% et 51% des hommes et des femmes hétérosexuelles, respectivement, ont été diagnostiqués à un stade tardif, contre 29% chez les hommes gays et bisexuels.

Ces derniers ont tendance à être davantage ciblés, sensibilisés, et donc éduqués sur les questions de VIH, ce qui peut être une piste d’explication, outre le fait qu’ils sont beaucoup moins nombreux dans la société.

De nombreux préjugés persistent autour du VIH et des personnes vivant avec le VIH, ce qui peut aussi jouer dans la peur de se faire dépister.

Qu’est-ce qui peut expliquer une telle bascule dans l’épidémie de VIH ?

Les dépistages ont pu être d’autant plus tardifs à cause de la pandémie, ses confinements et restrictions de déplacement, et combien le Covid a pu monopoliser toute l’attention. Si bien que la HSA remarque également une baisse de 33% des tests chez les personnes hétérosexuelles, contre une baisse de 7% chez les hommes gays et bisexuels.

Ces nouvelles statistiques de nos voisins britanniques peuvent donc servir de rappel que le virus de l’immunodéficience humaine concerne également les personnes hétérosexuelles, y compris les femmes.

Les différents moyens de prévention du VIH à la portée de toutes et tous

De nombreux centres de dépistages gratuits et anonymes existent en France. Vous pouvez demander à votre médecin traitant une ordonnance pour un dépistage d’IST gratuit quand vous le voyez afin de le faire en laboratoire d’analyses médicales quand vous le pourrez. Vous pouvez également acheter en pharmacie physique, ou trouver gratuitement dans un centre de santé sexuelle, ou commander en ligne, un autotest VIH à faire chez vous.

Si vous avez une vie sexuelle active avec de multiples partenaires, une fréquence de dépistage tous les 3 à 6 mois est conseillée.

Outre le préservatif, moyen de prévention le plus connu du grand public, la PrEp protège efficacement contre le VIH, et s’avère beaucoup moins connu par les personnes hétéros que les personnes LGBTQI+. C’est l’acronyme anglais pre-exposure prophylaxis (prophylaxie pré-exposition). La PrEP consiste à prendre un médicament en prévention d’éventuelles contaminations au VIH. Sur ordonnance, elle se prend soit au quotidien, soit « à la demande » selon une chronologie précise autour d’un rapport sexuel à risque.

La PrEP ne doit pas être confondu avec le traitement post-exposition (TPE). Il s’agit d’un traitement d’urgence à demander — à l’hôpital notamment — après avoir eu un rapport à risque avec quelqu’un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique.

La PrEP diffère également de ce qu’on appelle dans le jargon de la prévention le TASP : Treatment as Prevention. Concrètement, cela signifie que, puisqu’une personne séropositive au VIH, sous traitement, avec une charge virale indétectable, ne peut pas transmettre le VIH, son traitement protège aussi son, sa ou ses partenaires. En d’autres termes, une personne VIH+ indétectable est non-contaminante.

C’est ce principe que résume l’expression Indétectable = Intransmissible. D’où l’importance d’être au fait de son statut, et de sa santé sexuelle, pour se protéger soi et ses partenaires. Car l’information, c’est le pouvoir.

Crédit photo de Une : visuel d’une campagne de l’association AIDES.