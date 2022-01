Destination Finale s’offre un sixième volet, pour qu’on ait toujours plus peur de mourir bêtement

La saga qui vous fait redouter de prendre l’avion, la voiture ou même d’aller à la fête foraine remet le couvert avec un sixième volet qui sortira en 2023.

Déjà que l’idée de mourir tranquillement dans notre lit à l’âge de 98 ans ne nous enchante pas des masses, mourir transpercée par une bûche en plein milieu d’une autoroute nous fout carrément le plomb.

On a pourtant extrêmement peur que ça nous arrive à cause de la saga Destination finale, dont le concept à la fois jouissif et terrifiant a accru notre peur de la mort.

Et c’est pas prêt de s’arranger : Destination finale revient pour un sixième opus !

On va faire un tour chez notre psy, on revient.

Destination finale 6, un projet destiné à la SVoD

À l’instar des Scream et autres Halloween, le premier Destination finale a eu tant de succès que la saga s’est allongée de plusieurs autres épisodes, avant de prendre fin en 2011 avec une énième histoire infernale de pont suspendu qui s’écroule.

Mais dans une ère où tous les vieux concepts se rebootent ou se voient offrir une suite, il n’existe pas de film ni de série qui soit à l’abri de ressusciter.

Ainsi, Destination Finale, onze ans après avoir pris fin, revient sur nos écrans dans un sixième opus qui devrait sortir courant 2023.

Aux manettes de ce projet, on compte Jon Watts (le réalisateur de la trilogie des Spider-Man avec Tom Holland) à la production, et Guy Busick (réalisateur de Scream) ainsi que Lori Evans Taylor à l’écriture du scénario.

Pour l’heure, on ne connait rien de l’intrigue, mais la mécanique devrait être peu ou proue la même que d’ordinaire : des jeunes gens ont une prémonition qui leur annonce comment ils vont mourir. S’ils parviennent d’abord à déjouer la Faucheuse et à sauver d’autres personnes, la mort les rattrape rapidement.

Simple, efficace, et foutrement flippant.

Cependant, et en dépit du succès des premiers opus, ce nouveau volet n’aura pas droit à une sortie en salles : il sera directement mis en ligne sur la plateforme HBO Max.

Un pensum pour qui apprécie l’horreur spectaculaire, projetée sur grand écran. Mais une bonne nouvelle toutefois pour les fans (sadiques) de la saga.

Aucune date de sortie précise n’a pour le moment été communiquée, mais le film devrait être mis en ligne courant 2023.

À lire aussi : Verdict : le nouveau Scream est… un kif, le renouveau méta de la saga qu’on n’attendait plus