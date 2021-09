Des survivantes de violences sexuelles livrent le défilé le plus puissant de la Fashion Week de New York

La militante Amanda Nguyen, fondatrice de l’association RISE contre les violences sexuelles, a convié d’autres survivantes à défiler. Terry Crews, Kelly Marie Tran, ou encore Kellie Gerardi ont ainsi paradé fièrement contre le victim blaming.

Le fashion month (c’est-à-dire l’enchaînement des fashion weeks dans les grandes capitales de la mode occidentale que sont New York, Londres, Milan puis Paris) a d’ores et déjà démarré… mais peine à intéresser.

Au milieu du brouhaha de looks qui veulent imaginer le monde d’après comme si le Covid n’existait pas alors qu’on a encore le corps et la tête pris dans la pandémie, un défilé vient de se démarquer, moins pour ses vêtements que pour son intention : soutenir les personnes survivantes de violences sexuelles.

Amanda Nguyen, la militante qui défile contre les violences sexuelles

Voir cette publication sur Instagram Le défilé Survivor Fashion Show s’est tenu le 10 septembre 2021 au MoMA à New York.

Il s’agit d’un événement imaginé par Amanda Nguyen, une militante contre les violences sexuelles.

Survivante confrontée à la complexité judiciaire pouvant être retraumatisante pour faire reconnaître le crime qu’elle a subi, elle a fondé en 2014 l’organisation non-gouvernementale RISE. Celle-ci vise à protéger les droits civils des victimes d’agressions sexuelles et de viols, et a notamment contribué à l’adoption de 42 lois au niveau fédéral aux États-Unis, mais oeuvre aussi à l’international.

Son travail associatif a aidé tant de personnes qu’Amanda Nguyen a été nommée pour le Prix Nobel de la paix en 2019. Sa notoriété l’a amenée jusqu’aux premiers rangs des fashion weeks, où elle a pu entendre encore et encore des gens se demander « Que port(i)ez-vous ? » — phrase qui ne résonnait que trop avec les questions que peuvent poser la police et la justice à des personnes victimes de violences sexuelles.

Pour transformer cet élément déclencheur en opportunité d’empouvoirement, Amanda Nguyen a décidé d’organiser un Survivor Fashion Show où des survivantes et survivants pourraient défiler en portant absolument ce qu’elles veulent, en dépit de tout victim blaming (ce pan de la culture du viol qui fait que l’agresseur et l’imaginaire collectif vont avoir tendance à renverser la culpabilité à l’encontre de la victime en la tenant pour responsable de ce qu’elle a subi, notamment en fonction de comment elle était habillée par exemple).

Des survivantes de violences sexuelles défilent à la Fashion Week de New York contre le victim blaming

Si ce défilé n’a pas pu se tenir en 2020 comme initialement prévu à cause de la pandémie, Amanda Nguyen a profité de cette New York Fashion Week pour tenir le Survivor Fashion Show le 10 septembre 2021.

Elle a choisi de porter une robe traditionnelle vietnamienne, un ao dai, avec imprimée dessus la première loi fédérale qu’elle a réussi à faire adopter par le Congrès américain pour mieux protéger les personnes survivantes de violences sexuelles.

Voir cette publication sur Instagram Cette IGTV permet de voir l’intégralité du défilé (à partir de 22 minutes) :

Parmi les personnes qui ont défilé lors de ce premier Survivor Fashion Show, l’acteur et ancien joueur de football américain Terry Crews portait un costume noir et des bottes en cuir embossé croco hauteur genou. L’actrice Kelly Marie Tran (vue notamment dans Star Wars VIII : Les Derniers Jedi) a opté pour une combi-pantalon bleue et des bottes argentées. L’astronaute et vulgarisatrice scientifique Kellie Gerardi a choisi sa combinaison de vol pour défiler.

Puisqu’on ne le répètera jamais assez, pourquoi pas défiler dans le but de l’illustrer ? On n’est jamais responsable des violences qu’on a subies. Qu’importe comment on s’habille.

Crédit photo : capture d’écran Instagram @amandangocnguyen