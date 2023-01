Des résidus de produits chimiques retrouvés dans le vagin de mères de bébés prématurés

Des scientifiques ont identifié des molécules issues de produits chimiques dans le vagin de mères de bébés prématurés. Ces résidus pourraient provenir de produits d’hygiène courants…

La science pourra-t-elle bientôt prévenir la prématurité ? Aujourd’hui en France, 7% des bébés naissent prématurés, c’est-à-dire avant la 37e semaine de grossesse. Si ces naissances trop précoces peuvent avoir une multitude de causes, une étude américaine révèle que certaines d’entre elles seraient potentiellement liées à la présence de produits chimiques non organiques dans le vagin des mères.

Des produits chimiques dans le vagin des mères d’enfants prématurés

Le métabolome vaginal, c’est l’ensemble des molécules présentes dans la flore intime. Aussi appelées métabolites, ces molécules sont soit naturellement présentes dans le corps humain, soit d’origine extérieure.

Une équipe de scientifiques américains a suivi 237 femmes enceintes, dès leur deuxième trimestre et jusqu’à leur accouchement, pour tenter d’établir un lien entre la composition du métabolome vaginal et les naissances prématurées. Les scientifiques ont identifié plus de 700 métabolites différents. Les 80 femmes de l’étude ayant accouché prématurément présentaient par ailleurs un taux particulièrement élevé de molécules issues de substances chimiques non organiques.

Si l’origine de ces résidus chimiques n’a pas encore été clairement identifiée, on les retrouve dans de nombreux produits d’hygiène.

Prévenir la prématurité

Chaque année en France, 7 % des bébés naissent avant la 37e semaine de grossesse et la prématurité reste la cause principale de décès des nourrissons. L’origine de certaines de ces naissances précoces est clairement identifiée (pathologie, rupture de la poche des eaux, grossesses multiples), mais ce n’est pas toujours le cas.

Le lien entre les produits chimiques présents dans le vagin des mères et la prématurité de leurs enfants en est encore au stade de suspicion et des recherches complémentaires doivent être menées pour confirmer ou infirmer cette théorie. Si les résultats s’avèrent concluants, il sera alors possible de prévenir les grossesses prématurées en évitant l’exposition aux produits incriminés. Il sera également possible d’analyser le métabolome maternel dès le début de la grossesse afin de déceler les taux inquiétants de métabolites extérieurs et d’agir en conséquence pendant la gestation.

